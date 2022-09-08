李佳芯自監自導自編自演微電影面世　傳蟲草大王無條件出資力撐

李佳芯 (Ali) 早前她出席《好聲好戲》第二季錄影時透露近日忙於搞自己的project，就是她於去年已開始籌備，關於腦退化的微電影，為慈善機構「耆智園」宣傳腦退化症。昨日Ali於IG宣布該作品將於9月中面世，她分享了電影海報並留言表示︰「9月21日是世界腦退化症日，這個九月，早前所拍攝的短片將會播出，今次除了當演員，也兼任了監製、導演及編劇的工作。疫情持續，加上希望能令更多人可以看到，影片將於網上首播，亦是我個人YouTube Channel的第一條影片。希望藉着影片能令大家關注照顧者與被照顧者的需要。九月中．見。」

由李佳芯自監自導自編自演的微電影。(李佳芯ig)

Ali在這部微電影中與飾演腦退化病人的張同祖演患演父女。她早前曾在訪問中透露今次處女執導，也有向幕後製作經驗豐富的前度陳炳銓咨詢意見。而她於去年11月就被傳媒拍到與「蟲草大王」陳恩德在酒店密會兩小時，事後她表示該次見面是跟對方洽淡關於腦退化電影合約事宜。有指陳恩德當時得悉Ali是為慈善製作微電影，即二話不說無條件豪擲三十萬來支持她。

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