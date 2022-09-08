吳幸美入行19年憑《好聲好戲》人氣爆升　與兩大阿姐合作終捱出頭

現年38歲吳幸美最近參加《好聲好戲》第二季，憑聲演《棟篤神探》蔡少芬落口供戲和聲演《智能愛人》阿寶（李佳芯飾）的「真人／機械人」模式切換場口，獲得一致好評，震驚全場，她更被聲演《多啦A夢》「靜香」長達30年的資深配音員梁少霞大讚被老鼠和曱甴耽誤了配音工作。入行19年的吳幸美，可謂終於捱出頭！

吳幸美非常有才華！（截圖）

神還原蔡少芬的聲線！（截圖）

吳幸美在19歲預科畢業後參選2003年香港小姐競選，落選後加入TVB，一做便是19年。她除了在2009年起擔任《東張西望》主持、記者，掀起不少話題外，她亦曾在TVB劇集多飾演配角，但因其身材高挑、樣貌甜美，口齒伶俐而為人熟悉。面對這次人氣再次急升，吳幸美接受《香港01》時都表示好感恩：「除咗主持工作，今次《好聲好戲》令到大家睇到原來我喺配音和演戲都有發展空間。公司非常好，最近都有唔同嘅選秀比賽節目發掘藝員多方面潛能，希望我都可以喺不同節目見到大家，例如歌唱比賽等等，成為一位全能藝人，謝謝大家。」

入行19年終於捱出頭！（IG/@ng_hang_mei）

被問道有何原因令她在演藝路上堅持接受20年時，她稱：「做每一個工作都應該要堅持，我相信努力係會得到回報。《好聲好戲》嘅節目形式可以令到我哋參賽者好勤力認真參與，我好享受過程和得著很大，因為無論係聲音運用以及演戲嘅情緒控制方面也有獲益不少。感謝《好聲好戲》製作團隊嘅努力和付出，令到我投入參與比賽。而且喺公司工作接近20年，呢度好似我第二個家一樣，我非常享受同投入工作，工作亦比我好大滿足感和快樂，好多謝公司一直以來都比咗好多機會我，令到觀眾認識幸美。今次有幸參與《好聲好戲》發掘咗我自己都未發揮嘅潛能，好感恩有呢個機會，亦都要好多謝觀眾同網民對我支持同鼓勵，以及對我努力嘅認同。」

吳幸美的才華終被見到。（IG/@ng_hang_mei）

除此之外，吳幸美最近亦獲安排分別與兩大阿姐汪明荃（阿姐）及鄭裕玲合作，備受重用，她稱：「最近因為TVB 55週年有好多台慶嘅節目，有幸跟 Liza姐同 DoDo姐合作，我跟Liza 姐合作嘅節目係《星光匯聚成翡翠》，從 Liza 姐身上學到佢嘅勤力同認真，以及多才多藝。同Do姐合作係《答得快好世界@Do姐有問題》學習到佢嘅主持技巧靈活變通，風趣幽默，獲益良多，以兩位阿姐為榜樣。」

備受重用！（IG/@ng_hang_mei）

公司力捧！（IG/@ng_hang_mei）

真係好經典！（節目截圖）