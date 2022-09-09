MC張天賦爆與《自我安慰》MV女主角原有更多親密鏡頭：最後冇用到

古巨基最近與多位新生代歌手合作，更找來MC張天賦重新演繹舊歌《自我安慰》。基仔和MC日前在IG開Live為樂迷解構新歌，亦大談合作契機和感受。MV中，MC與柏安妮的17歲寶貝女許恩怡（Natalie）演繹一對由相戀到分手的情侶，當中不乏擁抱、互相餵食，撥頭髮的甜蜜場面，一眾「賦二代」紛紛留言表示呷醋。



MC與柏安妮的17歲寶貝女許恩怡（Natalie）演繹一對由相戀到分手的情侶，當中不乏擁抱，撥頭髮等的甜蜜場面。（影片截圖）

看到「賦二代」踴躍留言，基仔亦不禁問MC：「你啲Fans話見到你哋（與MV女主角）有拍拖過程，好多自稱自己張太㗎嘛，佢哋話呷醋呀，你安撫下fans先啦。」MC支吾以對，顯得有點不知所措說：「原本個劇情係多好多親密鏡頭嘅，公司都…好落力地去儘可能刪減咗好多，或者最後有啲親密啲嘅shot都冇用到嘅。」基仔笑言此話一出，「賦二代」將會更加呷醋：「冇用到啫，即係有拍到喎，即係有做。」MC無從招架不斷傻笑，基仔見狀即替他解圍：「你應該話，我哋作為演員、歌手，你都有拍戲啦，呢個係工作一部份。（MC：劇情需要。）大家乖呀，大家明白，將來除咗唱歌仲會拍戲…大家唔好擔心嗰啲係工作嚟，我個心都喺你哋度㗎嘛。」

基仔和MC日前在IG開Live為樂迷解構新歌，亦大談合作契機和感受。（影片截圖）

點撃睇MC與MV女主角的甜蜜場面：