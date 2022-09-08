開心無敵獎門人｜黃宗澤講笑借錢一定搵林峯：夾埋吳卓羲一齊借！

黃宗澤（Bosco）今日（08/09）為TVB節目《開心無敵獎門人》拍攝節目錄影，他接受《香港01》訪問時表示，自己已有很多年沒有參加《開心無敵獎門人》，心情緊張又興奮。他說：「時間耐到我都唔記得。」



黃宗澤（Bosco）今日（08/09）為TVB節目《開心無敵獎門人》拍攝節目錄影。（梁碧玲攝）

黃宗澤（Bosco）為TVB節目《開心無敵獎門人》拍攝節目錄影。（梁碧玲攝）

他續說，原先《開心無敵獎門人》開拍的時候已邀請他上節目，耐何因為隊友檔期問題才延至今集。他說：「你知我啲隊友好忙，所以今日先上嚟。」聽落好似在說他本人很忙，他就笑說：「唔係唔係唔係，我近排失業！唔關我事，我近排失業！」

黃宗澤（Bosco）好爆笑。（梁碧玲攝）

問到有沒有害怕的遊戲，他回答：「冇乜話怕唔怕，最緊要過引，贏輸唔係問題，最緊要好睇有效果。整污濁最多咪洗衫，冇嘢嘅。」隊中有沒有「豬隊友」？他直言：「我覺得阿朱（朱鑑然）係豬隊友，你知啦，條友鬼仔嚟㗎嘛，佢中文唔係好叻，有啲遊戲係中文，我覺得佢會烏哩馬查囉！」

好友林峯和吳卓羲登上《披荊斬棘的哥哥2》。（網上圖片）

好友林峯和吳卓羲登上《披荊斬棘的哥哥2》得到不少讚好，原來開拍初時節目組也邀請了黃宗澤。他說：「初時諗住係我哋三個一齊上，但係我個檔期問題，仲拍緊劇同埋仲有部電影要拍，所以搞唔埋。可惜囉，下一次啦，總有機會嘅。」他續說今年的工作已排滿：「我下個禮拜都要開工拍電影。」

黃宗澤（Bosco）笑言借錢一定係問林峯。（梁碧玲攝）

《披荊斬棘的哥哥2》中節目組問林峯同吳卓羲：「如果黃宗澤要借錢會問哪一位借？」如果黃宗澤真的要借錢的話又會問誰呢？他接受《香港01》訪問時問答：「梗係問阿峯啦，阿峯咁有錢！借咗唔鬼還添呀，哈哈哈。」不問吳卓羲借錢？他笑說：「我夾埋吳卓羲一齊問林峯借錢！哈哈哈，仲要分贓！」

黃宗澤（Bosco）。（梁碧玲攝）