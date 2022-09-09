英女王逝世｜女王戴頭巾大有學問　獨愛名牌印花每條最貴逾萬港元

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）今日（9/9）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）病逝，享年96歲。英女王生前出席公開活動都會穿上鮮艷而高貴的套裝襯上不同款式的帽，曾有網民提出為何冬天會看到陛下經常戴上頭巾？原來背後大有學問。

相信有不少喜愛Hermès的女士都應該認得出這個圖案。（Getty Images）

每逢冬天，英女王去到戶外就會戴上絲質頭巾，其中一個原因是避免強風吹散英女王的秀髮，故頭巾能夠包裹着陛下的頭部同時不會弄亂髮型。其實這種「習俗」早於1943年經已出現，每當英女王出席馬術表演時都會戴上，所以頭巾至現時為止都是英女王到馬場的指定配飾。

不過戴頭巾背後更重要的原因，是英國貴族的「髮」則！自50年代，當地上流社會的淑女都不會以長頭髪示人，所以出外時都會選擇盤起髪髻、戴上帽或戴頭巾，漸漸成為傳統禮儀。相信大家都知道英女王都每次現身都會特別挑選顏色鮮艷的套裝，不過戴頭巾的時候就則配上簡約及悠閒的服飾，更會刻意襯上同一色系或圖案的頭巾。

不過在戴上頭巾時需要留意的是，為免被風吹亂頭髮有損儀容，所以要將劉海向上掃起。而英女王就習慣將劉海紮起，再將頭巾疊成三角形綁在頭上，不露出任何髮絲。然後把頭巾的兩邊的角繫上雙結（Double Knot），最後將頭巾整齊地掃平。

英女王同菲臘親王都襯埋情侶裝。（Getty Images）

英女王獨愛Hermès 印花需時2000小時

多年來英女王一直只鍾情一個牌子，就是法國名牌Hermès。這個品牌推出的絲質頭巾一向公認為最頂級，每條絲巾的編織時間都非常長，單單是印花就需要1500至2000小時，故價格非常高。根據品牌官方網站資料，最平的絲巾都要100美元（約780港元），而最貴的更售1800美元（約1.4萬港元）。另外英女王亦偏愛顏色鮮艷的款色，除了方便人看見自己，同時能顯出王室氣派。不過除了Hermès，英女王都非常支持英國本地品牌，故有時候都會戴上Burberry的經典格仔絲巾來突顯其英國人的身份。