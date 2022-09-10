王君馨強攻內地出首支Disco風單曲　邀木村拓哉同門師弟拍MV

王君馨（Grace）從今年初開始轉戰內地，在舞蹈真人騷《了不起舞社》表現突出，之後更赴橫店參演甄子丹的電影，最近還推出在內地首支個人Disco風單曲《別把我對你的愛當作卑微》。

王君馨推出新歌《別把我對你的愛當作卑微》。

王君馨今次推出新歌《別把我對你的愛當作卑微》，是受內地最大音樂平台之一的網易雲音樂邀請，歌曲特別加插了廣東話的歌詞，來突出王君馨前香港小姐亞軍身份，終於不用自資出歌的她說：「我一直都很喜歡唱歌和跳舞，所以之前就算多辛苦，就算要自己出錢出力做音樂，都要把夢想實踐！沒有想到，在內地參與《了不起舞社》來追我的舞蹈夢，結果又會被賞識獲邀推出單曲，感覺很夢幻，非常開心，也很感恩！這次令我更加明白，不要想太多，也不要擔心自己的年齡，要爭取每一個機會去實踐自己的夢想，夢想才會越來越近！我也希望藉這次經驗來鼓勵大家更大膽的去給自己機會作更多不同的嘗試，去追夢，相信大家都會有意外的收穫！」

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為配合今次Disco風的單曲，Grace特別設計了一個充滿懷舊色彩的MV，更特別找來木村拓哉同門師弟羽生田拳武（Amu）客串演出！由於Amu年紀和自己相差10年，Grace起初擔心一起拍攝會有違和感，但剛好Amu是一個很喜歡七、八十年代音樂和潮流的小男生，Grace只需簡單指導，大家便能夠立即投入拍攝，而且出來的效果更充滿情懷，令導演十分滿意！

王君馨邀木村拓哉同門師弟羽生田拳武（Amu）客串演出MV。

由於疫情的影響和工作不斷，Grace今年和老公長期分隔異地，非常掛念對方，所以決定推掉兩場音樂會和一個短劇，在完成歌曲宣傳後，便立即趕回香港和老公見面，更打算一起去一個小旅行充電！