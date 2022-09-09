程瑤率「仁美清叙」成員炮製中秋燈籠贈街坊：希望疫情早日減退

趁住中秋佳節，由程瑤擔任主席的亞洲小姐慈善團體「仁美清叙」到訪觀塘順天村，教小朋友整燈籠，一眾成員包括陳綺明、陳美濤、張靜茵、早前結婚的何雙姸及洪蓉蓉等。

左起︰程瑤、陳綺明、洪蓉蓉。

今次「仁美清叙」再次與「基督教家庭服務中心」合作，為觀塘街坊慶中秋及親自教小朋友做燈籠，問到程瑤最喜歡什麼類型的燈籠？她說：「記得我細個時候，屋企人買比我第一個燈籠就係兔仔燈籠，所以我特別喜歡，今次教小朋友做動物燈籠，而我當然專門教佢哋整兔仔啦。」

現場見到「仁美」各會員大部分都教小朋友畫動物圖案，只有一個會員例外，她就是亞姐Tomato陳美濤，原來Tomato是香港大學中國歷史系博士生，她特別教小朋友在燈籠上寫詩，而且詩句還大有來頭，她說：「呢兩首係唐代詩人李白嘅詩，內容都同月亮有關，除咗可以教小朋友認識偉大詩人外，將詩題在燈籠上更非常有意思。」

左起︰陳美濤、程瑤、陳綺明、2021年亞姐亞軍梁欣娟跟小朋友一齊整燈籠。

這天小朋友學整的燈籠，會在中秋節派送給觀塘街坊，讓大家共享佳節氣氛，問到程瑤「仁美清叙」的未來大計，她透露會在10月及11月到「亞洲國際博覽館」舉行慈善義賣活動，她希望疫情早日減退，所有活動都能夠順利舉行，大家生活回復正常。