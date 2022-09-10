上位小生黃庭鋒曾到多國留學擁碩士學位　竟唔認叻：我其實廢！

陳敏之的個人YouTube頻道節目《Chi Chat》最新一集就請來力捧小生黃庭鋒做嘉賓，34歲的黃庭鋒天資聰穎，先後到英國斯陶爾布里奇 Oldswinford Hospital School 和古城巴斯 Kingswood School留學，又曾到日本創價大學參加交流生計劃，所以能操一口流利日語，回港後更考獲香港中文大學體育系文學碩士學位，非常厲害！不過，他就在節目中講道：「我敢講一句，我其實廢。（點解呀？）我真係讀書廢，我唔係排喺前名嗰班人，頂多中間，有時係中間後啲。（覺唔覺得自己好叻？）一啲都唔叻。」

好謙虛！（影片截圖）

精通四國語言。（影片截圖）

黃庭鋒更重提當年到阿根廷踢足球一事：「其實去阿根廷踢波我係求返嚟。（佢哋都要有俾你去）都係都係，我打電話俾我阿爸話我想睇波呀，佢問我去邊度踢，我話阿根廷，不過好貴，之後大家靜咗5秒，話去啦，有今世冇來世，再唔去冇得去，嗰種感覺真係好Warm。」其實黃庭鋒唸高中期間曾是學校足球隊唯一亞洲球員，參與過不少學界和區際足球賽，並在、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。他本來有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但需應付考試且因英國球壇競爭太大而選擇放棄。不過，由此顯示黃庭鋒的家境絕對不簡單。

黃庭鋒2017年由NOW TV過檔TVB，本身係做體育節目主持，其後被安排到戲劇組。近年更有機會做大騷主持，機會不少。(IG圖片）

真係好好彩呀！（電視截圖）

而他入行前曾在日本人國際學校和新加坡國際學校做體育老師，高薪厚職，他更一邊修讀碩士課程，一邊兼職 now TV 體育節目主持。在學校任教時，因其中一名學生的家長是藝人陳芷菁，遂經她介紹下於2016年加入無綫電視，繼續從事相同工作。

點撃下圖率先睇黃庭鋒入手單位：