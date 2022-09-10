楊丞琳疑再遭資深行內人爆「惡行」　遲到四小時唔道歉態度勁差

台灣女星楊丞琳於2019年與內地歌手李榮浩拉埋天窗後，曾分隔兩地超過300日，其後楊丞琳到內地會老公兼參與《乘風破浪的姐姐2》，將演藝事業重心轉到內地。最近她因「海鮮論」及「我是廣東人」的言論遭到台灣網民炮轟，有關楊丞琳的舊事接連被翻出，有網民更找出早在5月份時，一名行內人疑似在節目中公開楊丞琳的「惡行」。

楊丞琳內地言論再惹引爭議：我在台北長大但我是廣東人

楊丞琳在節目中表示自己是廣東人，引起熱議。（youtube截圖）

擁有15年資歷的台灣時尚公關黎正茹（Karen Li），在5月初時曾經在Podcast節目「《我愛上班》郝慧川與惡魔老闆的怪味雞湯」的第16集中大爆一名女星的行為非常討厭，雖然Karen沒有指名道姓，但就描述女星的外貌：「唱歌的，臉上有顆痣。」而主持人震驚表示：「瑪麗蓮夢露？」Karen就繼續爆料表示：「還沒有死，老公是大陸人，長得眼睛小小的。」種種線索令網民認為她口中的女明星正是楊丞琳。

楊丞琳的丈夫李榮浩來自內地，同樣眼睛小小的。（李榮浩微博圖片）

Karen分享這位女明星令人討厭的原因，事源該女星要出席一個頒獎典禮，因此她的經理人就向正在時裝名牌店工作的Karen借衣服，Karen見到這位女星很紅就答應請求，更特意在香港借了幾套鑲滿珠寶的禮服給這位女星。不過試衫當天就發生多件事件令到Karen感到無語，首先是約定在晚上6點試衫，但是最終對方卻在晚上10點才到現身，而女星到場後卻沒有為自己遲到4小時而道歉，只有經理人在旁邊表示：「對不起讓你等這麼久」。

楊丞琳被揭黑歷史「討厭的事大概都幹了」一件事讓爆料人感嘆可悲

再有疑似楊丞琳黑歷史爆出。（IG@rainie77）

其次是需要試穿的禮服鑲滿珠寶，因此Karen就好心提醒：「這衣服很重，試穿的時候要小心」，卻遭到女星反問：「你可以出去了嗎？」而令人無語的情況還沒有完結，因為正當Karen打算查看一下禮服的上身效果時，被經理人拒絕：「她說想自己決定就好，妳們不用看。」上述情況令到Karen感到非常無奈，她表示明白藝人可能因為工作繁忙而感到疲累，但是自己也在工作亦會有同樣的感受，因此希望大家可以互相體諒。不過未知道是什麼原因，現時這個節目已經下架，在Podcast平台已找不到相關集數。

唯獨沒有第16集。（Podcast/@「《我愛上班》郝慧川與惡魔老闆的怪味雞湯」）

此外，去年一位名叫「阿平」的台灣娛樂記者在網上節目《哇靠有事嗎》分享自己最討厭的藝人，當中他提及到一位正在參加《乘風破浪的姐姐2》的台灣已婚女星。阿平表示這位女星擅長製造新聞，每一次採訪都會向記者提供新話題，但是有次活動疑似因為現場的記者很少，阿平質疑女星擔心有關自己的新聞版面會太小，就拒絕回到記者的問題，他大吐苦水表示：「心腸可以不要這麼壞嗎？我沒逼你答得怎樣，你又喜歡炒新聞，又要大家不要問。」以上的提示令網民推測為楊丞琳本人。

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