胡慧中女兒前度激動澄清非軟飯男　痛斥女方玩弄感情：真的心碎了

胡慧中女兒何嘉珍早前被爆與內地網店老闆梁勇拍拖，但戀情曝光僅3日就宣布分手，當時有不少網民都質疑梁勇只是看中女方的家世，甚至指他「食軟飯」。雖然梁勇在分手後已經澄清過網民對他的種種質疑，但事件仍未平息，日前他再度拍片回應，更大吐苦水，並痛斥前女友故意抹黑自己！



日前梁勇再度拍片回應網民對他的種種質疑，更大吐苦水，並痛斥前女友故意抹黑自己！（影片截圖）

梁勇在上個月曬出多張情侶照，高調公布與何嘉珍的戀情。（影片截圖）

梁勇在上個月曬出多張情侶照，高調公布與何嘉珍的戀情，但想不到這段戀情不但不被睇好，反而惹來外界質疑他「食軟飯」，面對網民的謾駡，何嘉珍未有為對方澄清，還火速宣布分手，甚至對網民狠批男方的評論表示認同。相隔半個月，何嘉珍在社交平台曬出多張近照，似乎已經走出分手陰霾，但梁勇仍未放下舊情，他上載了一段影片，並寫道：「針對這件事本人最後一次回應，謠言止於智者，愛沒有錯，錯的可能是人。#何嘉珍 #胡慧中」，他表示自從與何嘉珍拍拖後，遭受無數攻擊辱駡，嚴重影響到他的生活，為了維護自己的名譽，他決定將事件真相公之於眾，同時也希望大家不要再人身攻擊。

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梁勇強調兩人拍拖期間，從未花過何嘉珍一分錢。（影片截圖）

梁勇強調兩人拍拖期間，從未花過何嘉珍一分錢，平時約會的支出都是他給錢，而且女方還頻頻索要禮物，而何嘉珍只送過一頂價值幾十元的帽子給他，但梁勇反而被指是「軟飯男」，令他不堪言論壓力，情緒一度抑鬱。對此，何嘉珍不但無動於衷，反而還跟網民一起鬧他，梁勇透露他曾聯繫過何嘉珍，希望她出面為自己澄清，但對方一直不回覆，直至梁勇揚言要將雙方的聊天記錄曝光，何嘉珍才回覆會考慮一下，不過第二天她就將梁勇封鎖。梁勇表示自己從頭到尾對這段感情都是真誠的，反而何嘉珍起初聲稱自己從未拍過拖，但事實上拍過三次拖，梁勇認為自己被何嘉珍玩弄感情，而他拍片的主要目的是再次澄清，希望外界還他一個公道。

梁勇希望外界還他一個公道。（抖音截圖）