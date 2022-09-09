余德丞無懼得罪人繼續試食 做YouTuber搵錢難：最高收入得萬五蚊

余德丞（Dickson）今晚（9/9）現身灣仔會展出席時裝匯演。提起早前與其他YouTuber合作拍片，去餐廳試食點評，結果辣㷫餐廳老闆，遭對方控告誹謗罪名。Dickson表示：「其實我都會繼續去其他餐廳食嘢同埋點評，始終我覺得都係有嗰句講嗰句啫，同埋都係發表自己嘅感受，咁所以我係會繼續做嘅。希望大家可以繼續睇我嘅頻道，多啲了解我個人係點樣。」

余德丞透露做YouTuber最過收入一次，只得萬五元。（陳順禎攝）

被問到會否擔心被點評後的餐廳會帶來影響？Dickson表示：「其實無論做咩行業都要做好自己，始終又唔係我一個人去定生死，我又唔係邊個，你估我係蔡瀾咩。其實我都係躺平㗎，始終我都係想講自己嘅說話啫。相反亦有啲餐廳我講完之後，佢哋生意又會好咗。（多咗人搵你去餐廳試食點評？）真係好多，有啲話俾錢我，我係冇接受嘅，因為我係想真正去分享自己嘅食評，唔想被邀請去做試食。」

轉做YouTuber首次憑個人頻道收入幾多？Dickson表示：「其實靠做YouTuber賺錢係好難嘅事嚟，可能好多人以為係好容易，其實真係唔係咁容易。（收到第一張支票銀碼幾多？）萬幾蚊。但呢萬幾蚊計完之後就唔會再計落去。如果下個月少咗人睇，可能得幾千蚊，我只能夠講最多嗰張票都係得萬五蚊啫。不過係多咗廣告客戶搵我做嘢。」