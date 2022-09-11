飯戲攻心｜林明禎短髮形象滿分　盤點40代短髮女星顏值不輸女神

林明禎一直予人女神形象，一頭清爽短髮更加係成為女神標籤。電影《飯戲攻心》日前正式上映，有份參演的林明禎，更現身「螢幕男友」黃子華的舞台劇打氣，並向對方送一籃雪梨，暗示「我愛梨（你）」，非常可愛，輕鬆俘虜大批粉絲。

林明禎更現身「螢幕男友」黃子華的舞台劇打氣。（資料圖片）

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但其實短髮不是後生女專利，本地亦有不少年屆40多的女星，以一頭清爽短髮示人仍然顏值爆燈，如現年45歲的文頌嫻（Annie）自2012年與商人李梓慎結婚後就淡出幕前，多年來專心相夫教女，她曾復出拍攝2020年ViuTV劇集《打天下》，不少觀眾都大讚她的演出仍有水準，早前Annie在IG Post出近照，剪了短髮的她新造型十分清爽，網友亦大讚她凍齡有術。

至於另一位現年40歲的靚媽唐寧一向擁有一張童顏，加上keep得極好，甚至可以說是逆齡生長。早前她在IG貼出一張素顏照，為大家送上新年祝福，剪了一頭短髮的她儼如18歲少女狀態絕佳，驚呆一眾網民：「天啊，真的不會老」、「童顏的天花板」和「短髮太清新喇」等等。

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而有「最美亞姐」之稱的1995年亞洲小姐冠軍楊恭如（Kristy），雖然已經淡出香港娛樂圈多年，不過現年47歲的她一直keep得好好，無論樣貌和身材都完全看不出她的真實年紀。Kristy當年選亞姐時，憑住逆天顏值一舉奪得冠軍、以及最上鏡小姐等四個獎項，之後正式展開演藝生涯。其實除了看她的演出，Kristy也有於不同社交網跟大家分享她的生活點滴，只是更新比較少。她去年亦有進駐抖音拍片透露近況，月前她就post了一段短片，片中可見她換了一頭短髮加劉海，一改多年來的長髮形象，令人感覺耳目一新。不少網民都大讚她：「女神依然很美」、「大美女」、「減齡20年」、「短髮令人眼前一亮」。

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42歲胡杏兒早前參加內地綜藝節目《乘風破浪》（原名：乘風破浪的姐姐3），再度以短髮示人，驚艷網友。早前杏兒曬出3月剪短髮的Vlog，表示以一個從頭開始，新的形象，新的面目，去迎接一個新的挑戰。原本修剪到齊耳長度時，杏兒覺得同2020年參加《演員請就位2》時的感覺差不多，於是再度修剪至耳上，比起過往兩次的短髮更加幹練率性。