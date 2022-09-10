51歲鍾麗緹粉紅芭比上身紮孖辮跳BlackPink　網民狠批大媽扮少女

今個月便踏入52歲的鍾麗緹 (Christy) 曾是90年代的性感女神，雖然她如今青春不再且已生了三個小朋友，但她一向保養得宜，無論樣貌身材都Keep得好好，完全不似是她的真實年紀，是圈中的凍齡女神之一。可是，日前她於社交網上分享了一段她的跳舞片，卻令網民感到相當驚嚇。

片中Christy一身pink lady打扮跳戰韓國超人氣女團BlackPink新歌《Pink Venom》舞蹈，她穿上粉紅色背心貼身短裙、配襯同色系的太陽帽、長襪和波鞋，還紮起了孖辮，可說是少女心爆發，彷如粉紅芭比上身的她跳得相當投入。可是一眾網民卻不懂欣賞，甚至mean爆留言批評她：「大媽扮少女」、「點解唔接受現實呢？係都要扮後生」、「阿姐，貴庚？」有網民就留言安慰Christy別對負評太上心，獲她親自回覆說：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的，假如我們每天關在家裡封閉自己，那多沒有樂趣，如果你想的話我可以教你，怎麼可以每天開心，這樣子會永遠年輕喲。」心態果然相當正面。

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