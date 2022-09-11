港台電視31《掃黑風暴》真實案件改編　孫紅雷打擊黑勢力大快人心

港台電視31國劇夜場即將播出劇集《掃黑風暴》，該劇由孫紅雷、張藝興、江疏影、劉奕君主演，講述中央督導組來到被黑惡勢力盤踞多年的綠藤市，將保護傘下的黑勢力一網打盡，劇情中的案件取材自轟動全國的真人真事改編，在娛樂性豐富之餘，亦帶出背後的連串黑勢力問題，發人深省，不容錯過。

播放詳情：2022 年9月13日起 逢星期一至五 晚上9:30港台電視31 播映

孫紅雷飾演法律顧問李成陽，背後目的是打擊黑勢力。（劇照）

電視劇《掃黑風暴》即將播出，演員陣容已經讓人相當期待，包括有孫紅雷、張藝興、劉奕君及江疏影等人，藉一宗兇殺案，帶出綠藤市的黑暗腐敗，警黑勾結，在保護傘下黑勢力無法無天，而劇中的案件取材自轟動全國的孫小果案，劇中非法借貸公司和夜總會老闆孫興，角色原型就是後來被判死刑的孫小果，荒謬恐怖，難以想像的劇情，在現實生活中真正發生，劇中其他真實案件還有操場埋屍案、湖南文烈宏涉黑案、海南黃鴻發案等，令觀眾煲劇更具投入感。

《掃黑風暴》由真實案件改編，當中有轟動全國的孫小果案。（劇照）

該劇描繪了中央督導組來到被黑惡勢力盤踞多年的綠藤市，欲與黑惡鬥爭。曾被誣陷為黑警而趕出警察隊伍的現新帥集團法律顧問李成陽(孫紅雷飾)和他的老同學、專案組組長何勇(劉奕君飾)逐漸重新建立起信任，順著新帥老板馬帥(寧理飾)之死尋找背後黑手；充滿正義感的調查記者黃希(江疏影飾)勇敢暗訪黑惡勢力孫興(吳曉亮飾)的非法貸款公司、涉黑夜總會等，和年輕刑警林浩(張藝興飾)不打不相識，最後攜手合作，共同打擊黑勢力。

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劇中不乏好戲之人，孫紅雷、張藝興和江疏影繼《好先生》後再度合作，故事背景是虛構城市綠藤市，在導演五百的其他作品《心理罪》和《十日遊戲》也曾經出現，代表著惡勢力盤踞之地，導演五百有意將綠藤市打造成類似蝙蝠俠系列中的葛咸市，當然最後也是邪不能勝正，在睇劇消閒之餘，也知道內地打擊黑勢力不遺餘力，發揚正義善良的價值觀，別具意義。