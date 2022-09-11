羅霖與富商前夫離婚淨身出戶　獨力養大三子：我沒有當闊太太的命

現年57歲的羅霖近年積極復出幕前，除了出寫真、拍電影、做生意之外，亦經常到內地出席活動，用心經營社交平台。日前羅霖上載了一段短片，片中她講道：「我信命真的，我就是沒有當闊太太的命，我信命但是我不認命，我沒有一個當闊太太的命，但是我現在挺好的，我有自己的事業，我有自己的生活，我感覺挺實在的，比起掛起那個某太太的虛名來得更強。」



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羅霖在1991年參選亞洲小姐奪得冠軍後入行。（影片截圖）

羅霖在1991年參選亞洲小姐奪得冠軍後入行，其後過檔TVB憑劇集《真情》而成功入屋，但她就在事業高峰期選擇結婚，1996年羅霖嫁給富商劉坤銘後淡出娛樂圈，兩人育有三子，外界都認為羅霖是嫁入豪門，但兩人最後在2013年離婚收場，雙方更為贍養費對簿公堂。羅霖曾在節目《Master’s Talk師父有請》中大爆離婚真相：「離婚唔係一朝一夕，我忍咗好多年，都希望啲仔大啲先，直至佢超越咗我底線其中一點，所以就離婚。（贍養費？）離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部份，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯、有粥食粥，叫我返屋企。」

1996年羅霖嫁給富商劉坤銘後淡出娛樂圈。（視覺中國）

而羅霖在離婚後努力工作，母兼父職獨力撫養三個兒子，大仔Nathan去年畢業於香港理工大學，二仔Jordan在美國大學畢業，更在當地成婚，組織家庭，細仔亦十分乖巧。雖然羅霖曾經歷過一段失敗的婚姻，但她沒有放棄，積極面對：「我以為我的人生可以一副好牌開局，最後肯定可以王炸收尾，但沒想到這副好牌會變成稀巴爛。家庭破裂、淨身出戶、單親媽媽、生意被騙全都被我遇上了，但那又怎麼樣呢？儘管如此，我還是靠我自己打回了同花順，所以當你走到人生低谷的時候，不必難過和沮喪，咬緊牙關，你就有機會觸底反彈，走到下個高位！」

羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子。（IG@candylolam）