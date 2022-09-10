MIRROR演唱會｜阿Mo成功脫呼吸機兼首發聲：已接受長時間留院治療

MIRROR首次紅館演唱會於7月28日舉行第4場時發生嚴重事故，受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，日前已清醒並可作簡單溝通，情況則由危殆轉為嚴重。今日（10/9）中秋節，李盛林牧師就透過代禱信指兒子已脫離呼吸機，但稱沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，因此希望各界繼續為兒子代禱，而這次代禱信中更是首次轉述了阿Mo說話：「啟言對我們說：『我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。』雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神有信靠。」

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此外，代禱信中亦有交代到阿Mo在過去一星期，已進入第二階段的治療與復康，由於阿Mo的運動及感官神經受損，因此李盛林牧師除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善兒子的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。最後李盛林牧師表示希望香港政府的 「跨部門工作小組」本月的調查報告能清楚找出是次事件的來龍去，並作出合理的處理和跟進。另外，阿Mo女友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）亦有貼出舊照兼轉發代禱信為阿Mo打氣。