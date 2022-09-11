曹格屢傳婚變終打破沈默　突然曬老婆甜蜜合照挑釁：關你屁事啊

馬來西亞歌手曹格與老婆吳速玲育有一對兒女，原本一家四口生活幸福。但月前卻屢傳兩人婚變，更有指他們已分居準備離婚，夫妻近來亦久未同框，令婚變傳聞甚囂塵上。一對當事人連月來亦未有回應有關傳聞，直至今日曹格終於在IG post了一張他和吳速玲的合照，難得同框。不過曹格卻留言寫道：「關你屁事啊」又在底下再留言：「不是愛看戲嗎」、「其實關你屁事啊」等情緒性留言，令不少網民感到相當疑惑，有網民就問到：「發生什麼事了？」

曹格post他與老婆吳速玲的合照。(曹格ig)

曹格與吳速玲於2008年結婚，其實從2016年就開始兩人就屢傳婚變，有爆料甚至指稱兩人已離婚，曹格曾於fb澄清「我和老婆沒離婚，我和老婆很好」，吳速玲亦建議台灣媒體可以去戶政事務所查「離婚這檔事『目前』沒有」，但就坦承婚姻亮過黃燈，偶爾紅燈又回歸綠燈。她於2018年的訪問中剖白走進婚姻後這10年的心路歷程，有好幾次心累到想緊急剎車，甚至想中途下車。吳速玲又曾公開表明不滿曹格醉酒鬧事，曹格更在2013年公開發誓為了女兒戒酒，早前卻破戒，網民即估計是今次婚變疑雲的導火線。

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