40歲韓國男星吸毒後通街跑被捕　李尚寶嫌疑最大朴海鎮慘受牽連

韓國昨日（10日）爆出一名40多歲的男演員涉嫌在街上吸毒後亂跑及後於家中被捕的消息後，網民憑傳媒提供的「主演級」、「2006年出道」等線索瘋狂推測其真正身份，卻令李茂生和朴海鎮等同年齡層的男星無辜備受牽連，透過雙方公司發聲明強烈否認。事件發酵一日後，韓國傳媒《體育京鄉》今日（11日）公開該名吸毒演員的照片，雖然被打上格仔，但仍然被不少眼尖網民發現他就是曾演《私生活》和《基督山小姐》的李尚寶（이상보）。



（網上圖片）

據韓國傳媒報道，警方接獲男演員A吸毒後在街上奔跑的舉報，其後在家中將其逮捕。據悉，A演員被捕時精神恍惚，而且初步毒品檢測呈陽性，目前正在醫院接受治療，另外，警方亦在其家中搜獲毒品。

事件爆出的初期，傳媒報道A某現時40多歲，而且於2006年出道，兼在不少戲劇作品看擔任男主角和重要角色，因此網民一度以為推測為曾出演《夫婦的世界》的李茂生，以及曾主演《來自星星的你》及《奶酪陷阱》、日前IG突然清空的朴海鎮。其後傳媒再提供更多的線索，指出該男演員於1981年出生，曾於2021年演日日劇主角，今年並沒新作品，而且現時其IG帳號設定為非公開，韓網隨即打消對李茂生和朴海鎮的疑慮，紛紛猜測可能是現年40歲的八點檔演員李尚寶。

李茂生（網上圖片）

朴海鎮（網上圖片）

現年40歲的李尚寶於2006年出道，出道作品為《透明人間崔長洙》，其後一直活躍於八點檔日日劇，並於去年首度出演電視劇主角，擔任日日劇《基督山小姐》的男主角，再加上他今年並沒有新作品，兼且其IG亦設定為非公開狀態，種種跡象都與傳媒提供的線索不謀而合，如今再有傳媒公開其打格照片，更加深外界對他的疑慮。

40歲的李尚寶經常出演日日劇。（網上圖片）

李尚寶的Instagram帳號現時為非公開狀態。（IG：@sangbo_1021）

有網民批評傳媒明知道對方是誰卻一直不公開而令人「亂咁估」，甚至會令部分藝人如李茂生和朴海鎮無辜受牽連受到外界指責兼聲譽受損，寧願傳媒一直保密不要公開任何線索讓人摸不著頭腦。