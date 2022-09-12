張國榮冥壽古巨基發文懷念　被哥哥點名讚後無機會多謝成遺憾

今天（12日）是歌手張國榮（哥哥）的66歲冥壽，哥哥短短的46年人生為大家帶來不少佳作，無論是音樂還是戲劇，都令人意猶未盡，哥哥也得到不少粉絲的愛戴。除了哥哥一生中摯愛唐鶴德（唐唐）每年的9月12日及4 月1日都會準時發文懷念哥哥外，更會布不少圈內人會發文懷念哥哥。

哥哥張國榮。

凌晨時，古巨基（基仔）在社交平台上發文懷念哥哥，基仔上載了數張1989年的《日落巴黎》照片來懷念哥哥，原來基仔與哥哥淵源很深。基仔曾經提過自己小學開始聽哥哥唱歌，最深刻是《Stand Up》專輯，更坦言：「主持《娛樂新聞眼》時，哥哥和我談天、笑和玩，是非常好的回憶。後來轉做歌手，有次聽說哥哥點名讚我，興奮得難以形容，可惜一直沒機會當面多謝。」而2018年，基仔更發了一張向哥哥致敬的專輯。

除了基仔外，也有另一位被哥哥點名力讚的人。1994年張國榮曾在節目中，點名提到古天樂和古巨基將會是他的接班人，結果古天樂在電影範疇發展順利，古巨基亦是樂壇中的情歌王子，兩位被哥哥點名讚賞的都已經在他們的範疇有更好的發展。

古天樂為了宣傳電影苦練普通話。（影片截圖）

點撃睇張1989年的《日落巴黎》照片：