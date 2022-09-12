張國榮樂於提攜後輩睇好「雙古一鄧」　兩人在影壇樂壇都極高成就

今日是張國榮的66歲冥壽，圈中不少人在社交平台出post悼念，與哥哥素有淵源的古巨基亦有發文，基仔上載了數張1989年的《日落巴黎》照片來懷念哥哥。

今日是張國榮的66歲冥壽。（劇照）

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一向重情重義的哥哥張國榮，生前好提攜演藝圈的後輩，他曾經公開表示睇好「雙古一鄧」三位新人，「雙古」指的是古天樂和古巨基，而「一鄧」就是指鄧一君。事實證明哥哥很有眼光，古仔和基仔分別在影壇及歌壇都大有成就！

古天樂現在擁極高成就。（梁碧玲 攝）

古仔在1993年加入TVB，在1994年的台慶，他在鏡頭前也只出現了短短十幾秒。不過哥哥在吳君如主持的電台節目中，大讚古仔在影視方面有前途，外型更有點像劉德華與郭富城的混合。哥哥不止點名大讚古仔，更親自向導演引薦對方拍攝《夜半歌聲》，但可惜因為TVB不讓他參演，最後由內地演員黃磊出演。古仔一直等到1995年的劇集《神鵰俠侶》楊過一角而爆紅，其後全力投身影壇更成為影帝。

古天樂憑《神鵰俠侶》中楊過一角而爆紅，至今都非常經典。（網上圖片）

基仔同樣都在節目中獲哥哥大讚，當時他剛剛由記者轉行做樂壇新人，哥哥大讚他唱歌像阿倫（譚詠麟），更推薦他給音樂人認識。2016年哥哥60周年誕辰，基仔及古仔一起合唱了張國榮的名曲《當年情》，感激當年哥哥的提攜，兩人當年與紅透半邊天的哥哥交集不多，但得到前輩的點名力捧，令他們十分感動。

古巨基在樂壇也發光發熱，先後憑《必殺技》和《愛與誠》，連續兩年贏得叱咤我最喜愛的歌曲大獎。（視覺中國）

不過相比起「雙古」，鄧一君似乎差了一點運氣。童星出身的鄧一君9歲開始拍攝港台節目，之後在《縱橫四海》中飾演童年版周潤發，當時哥哥好欣賞他，盡力提攜。1993年鄧一君憑電影《記得…香蕉成熟時》中楊醒波一角而為人熟悉，更獲提名金像獎最佳新演員獎。鄧一君加入TVB後參演過不少劇集，但因為天生童顏，戲路受限。在2005年他淡出娛樂圈，投身保險業任職財務策劃。事業穩定的同時，鄧一君與太太結婚後生了一個可愛的女兒，一家三口非常幸福。疫情前，鄧一君在油麻地開設車仔麵店，向來重情義的古仔更親身去支持！