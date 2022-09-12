李易峰疑似同靚女網紅有親密關係　王嘉爾王思聰都牽涉在內？

內地男星李易峰上周六（10日）爆出嫖娼被拘留，他和工作室曾一度發出聲明澄清，怎料聲明突然被消失後，昨日（11日）就被北京公安通報違法。

李易峰爆出嫖娼被拘留。（IG：@liyifengofficial）

及後，李易峰被挖出疑似與女網紅「胡灣」飛到泰國蘇梅島狂歡的往事，日前一名疑似為胡灣、微博賬號為「_Blase灣灣」爆料指：「除了李先生外還有I姓、w姓、c姓、h姓（藝人）。h姓、z姓、x姓歌手。w姓、Q姓富二代都曾犯過和李先生一樣的錯誤，都是大姓，部分姓有重疊。」「_Blase灣灣」隨文附上指有一萬多字和272張照片的檔案，惟她表示檔案一上載後便被刪除了。

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事件愈演愈烈，今日網上傳出，胡灣除了似乎與李易峰有超友誼關係外，更與不少圈中男藝人熟稔，包括王嘉爾（Jackson）、、韓國天團Big Bang成員勝利、以及富二代王思聰，更有傳胡灣和王嘉爾關係非同尋常。

王嘉爾深受粉絲喜愛。（微博@王嘉爾工作室）

網友整理了王嘉爾和胡灣於社交媒體上發放的圖片，指出王嘉爾及其經理人曾穿上由胡灣設計的巴斯光年T恤；王嘉爾於2018年前往普吉島拍攝《Dawn of us》時，胡灣被指隨行，當日有份拍攝MV的工作人員和胡灣上載了風景相似的照片，王嘉爾和胡灣疑似住在同一間酒店；網友又曬出疑似王嘉爾和粉絲的對話，其中一句對話是「想死你了」，但真偽無從確認。

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