MIRROR演唱會 | 李澤楷以個人名義為阿Mo提供1000萬港元支持

MIRROR演唱會舞蹈員阿Mo（李啟言）遭巨屏擊中的意外發生至今逾一個月，電訊盈科有限公司（「電訊盈科」）執行董事兼主席李澤楷今日（12日）發出最新聲明如下：

「以下為李澤楷先生就演唱會事故的最新聲明：

對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。

我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。

這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。

我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！」

李澤楷以個人名義為阿Mo提供1000萬港元經濟支持。﹙江智騫攝﹚