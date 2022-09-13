62歲泰國富婆兩年狂換14任老公　直播聞小鮮肉男星腋下被網民鬧爆

現年28歲的泰國男星Yoon（全名：Phusanu Wongsavanischakorn）近年因主演多部BL劇集而人氣急升，今年憑一套《難忘之夜》（黑幫大佬的命定之夜）事業再創高峰，成為現今泰國炙手可熱的新演員之一。近日他獲邀上直播時，卻慘被62歲富婆網紅李娜章（Leena Jungjanya）當眾聞腋下兼抽水疑似性騷擾，李娜章雖然表示一切只是節目效果，但越軌行為仍引起外界狠批。



泰國男星Yoon人氣高企。（IG：@ yoonpsn）

據泰國傳媒報道，Yoon當日與擔任主持的李娜章一起直播，期間對方多次試圖揭起他的衣服，雖然他一臉不情願地婉拒阻止，但李娜章仍然強行拉起他的衫袖兼把他的手舉高，並將臉貼近其腋下用鼻聞，引起觀看直播的網民大呼非常不適，最後Yoon的公司出面向觀眾道歉，亦隨即宣布為了Yoon的心理健康著想，讓他暫時休養。李娜章事後亦強調當時只是節目效果，但網民看完當日的影片後依然一面倒斥責她性騷擾對方，事件更登上當地Twitter熱搜榜。

富婆李娜章日前在直播中強行拉起Yoon的衫袖兼把他的手舉高，並將臉貼近其腋下用鼻聞。（微博圖片）

事實上，李娜章過去曾多次表明自己喜愛小鮮肉，並在兩年內換了14個老公而成為話題人物。她曾在電視公開徵老公，並開出「必須25歲以下、身高超過180公分、體重70公斤以下、要有6塊腹肌」等嚴苛的條件，又強調自己一日至少要28次，依然吸引超過五萬名男士報名。她當年曾攜第九任老公Rangsee一同上節目曬恩愛，雖然對方只有25歲，但對她非常體貼，更會為李娜章抹眼淚和整理妝容，但兩人亦於一個月內極速離婚。其後她再接連與多名男伴交往，第12任丈夫是25歲的Dom，據悉身高175cm、體重70kg的他體力相當好，令她非常滿意。

李娜章曾經公開徵婚。（網上圖片）

然而，李娜章依然無法滿足，2019年時，男歌手Tee Gia成為她的第14任老公，她當時炫耀指男方有30cm長，因此自己的性生活非常美滿，然而最後卻因為她指控南方偷走一架Benz後反面，隨後一直潛水未有再公開徵男伴，直到2021年底才慢慢回歸幕前。

李娜章近年財力大減，身邊男伴全部離她而去。（網上圖片）

李娜章曾經是出了名的富婆，身家過億的她有投資物業和電視台等，據悉全盛時期一日可以賺23萬港元，而且亦非常大手筆，曾表示願意在小鮮肉身上豪花2000多萬港元。然而，由於她投資的電視台於2014年倒閉，而且曾經參選議員及市長的她因龐大的開支令她的財力大減，再加上近年疫情關係，令她更加發現原來其身邊的男人都只愛自己的感情，因此最後都離她而去，令她相當傷心。

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