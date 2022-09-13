重新出發︱廖熙琳東京為拍浸錢湯泡浴搏到盡：未試過用咁細塊嘅布

受疫情影響，大部份香港市民已經有接近3年沒有去外地旅遊，而香港開電視節目《重新出發》，近日便帶到港人去最愛旅遊地點之一：日本。

大家都好耐冇去日本啦。（IG：hirari_natsu829）

這一集由移居咗去東京的廖熙琳（Hirari）做主持，介紹最新的東京旅遊景點。闊別3年，香港人非常之熟悉東京早已面貌全非，Hirari舉例說的澀谷區已經多了很多 shopping mall，今次 Hirari 除了會與大家周圍窺探一下鎖國下的日本，還會有觀眾最期待的錢湯泡浴、焗桑拿等。

看見Hirari節目中拍攝錢湯泡浴時候，只用了一塊比較少的布遮掩身體，令她拍攝時候也有點尷尬，身在日本的Hirari接受《香港01》短訊訪問時笑言：「佢哋準備個塊布好細呀，拍攝個陣都驚驚地，未試過用咁細塊嘅布。真係得一塊布咁少。」

談到錢湯浸浴，Hirari分享原來日本男生從少就會和母親一起去，她說：「睇慣曬女人裸體，好熟悉女人size。住喺日本耐慣咗浸浴，特別係秋冬，冇得浸浴會好唔開心㗎，依家多咗個生活習慣，放學去浸浴。另外焗桑拿，就係入去好熱既房到坐等身體出汗，日本人覺得出汗好健康好正。」