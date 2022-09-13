周杰倫打電競已達大師牌位　全台灣伺服器只有0.14%用戶達標

台灣天王周杰倫（Jay）音樂作品了得之餘，眾所周知他還有一個嗜好，就是電競，更因此成立JT戰隊，常常與戰隊成員一起打英雄聯盟（LOL），同時Jay也是LOL的代言人。

早前Jay參加LOL明星表演賽。（YouTube）

今天（13日）深夜Jay在IG貼上了一張照片，相中是在LOL的牌位升到大師級。跟讀者說一說，LOL牌位由最低起鐵牌、銅牌、銀牌、金牌、白金、鑽石、大師、宗師和菁英，其中鐵牌到鑽石也分為IV、III、II、I，四個階級，所以Jay能升到大師相當厲害。

Jay真係好鍾意打LOL。（YouTube）

Jay寫道：「打了三千多場，一般不是電競選手的朋友有打這麼多場的嗎，身為英雄聯盟代言人，哥如果做一件事，就是要做到極致，但….到了大師級，我可以休息一下了吧。」看見Jay這番說話，反而令網友們擔心Jay，因為覺得深夜時份還在打LOL，怕他身體承受不了，紛紛留言：「要早點休息哦，不要熬夜了」、「大師早點休息喔」。

另外值得一提的是目前LOL是進行S12賽季，根據台灣的積分排行榜統計玩家的牌位成績，佔大比例的玩家多數也是銀牌，不說其他牌位比例，只說Jay的牌位，到達大師整個台服累積只有1000多人達到這階段，約0.29％。而還在大師牌位只有541人，比率是0.14%，可以看出Jay無論是唱歌還是電競的成績也是非一般人可比。