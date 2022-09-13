林寶玉強勢加盟林文龍公司　已經簽約一部馬來西亞戲加做選美嘉賓

早前亞洲電視子公司、以OTT網絡電視方式營運的亞洲電視數碼媒體有限公司傳出公司被正式清盤的消息，大家非常擔心「亞視一姐」之稱的薛影儀（阿儀）的去向，不過她很快便宣布簽約由林文龍擔任副總裁的AMM（Asia Momentum Media 亞洲心動娛樂），而日前阿儀的經理人，曾有「翻版陳法拉」之稱的林寶玉亦宣布強勢加盟AMM。

阿儀同林寶玉一齊簽約AMM。（IG@阿儀）

早前爆出阿儀會赴馬來西亞發展，其實林寶玉亦會前往當地，在簽約AMM後已經接到第一套電影，將遠赴馬來西亞拍攝首個廣告及擔任當地選美嘉賓！

阿儀去年9月因無戴口罩及被街坊拍攝而襲擊對方，被警方控告「普通襲擊」及「口罩令」，當時陪同阿儀一起出席聆訊的經理人林寶玉也意外被網民關注，有不少留言指她有明星相，「林寶玉好似幾正」、「個經理人靚女好多」等等，自此被封為「最索經理人」。

經理人林寶玉陪同薛影儀一同受訪。（陳順禎攝）

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其實經理人林寶玉本身也是藝人，在2008年參選工展小姐奪得亞軍而入行，初出道便是被冠為「青春版法拉」，選美出身的她多方面發展，除了模特兒工作之外，也曾試過上《美女廚房》第二輯參加「美少女廚神」環節，也有份參演古天樂、劉青雲、何超儀主演的電影《撲克王》，亦試過幫小肥、Tommy拍MV，當然廣告也不會少，在一個紅十字會的廣告中，更可以與陳奕迅合作。

希望事業再上一步。（IG@林寶玉）

不過多年來未算彈得起，林寶玉曾經也試過退出這個圈子，更開立自己的美容店「寶玉堂」，主力打理自己的生意。機緣巧合下，在上年重新接廣告，反應很好，不少廣告商向她招手，於是決定再次投入娛樂圈，追尋未完成的夢想。

2008年參選工展小姐奪得亞軍而入行。（IG@林寶玉）