JW王灝兒男友被申請破產　卓悅高調割席：勿以「卓悅太子爺」形容

JW王灝兒與拍拖五年，身家逾12億的富二代男友葉韋彤（Tarzan）認愛後愈愛愈高調，但9月13日傳出Tarzan一家三口，上周五遭債權人富英有限公司入稟申請破產，卓悅控股（00653）更於9月14日發表聲明，澄清勿以「卓悅太子爺」等字眼形容葉韋彤。

JW與拍拖五年的卓悅太子爺男友葉韋彤認愛後愈愛愈高調。（Instagram：@jwchubz）

有報道指卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤一家三口，上周五遭債權人富英有限公司入稟申請破產，三案均排期在11月8日在高等法院提訊。對於若干媒體報道前股東葉俊亨、其妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤三人遭到財資管理服務公司申請破產一事，卓悅控股（00653）發表聲明澄清有關訴訟案件與集團無關。

JW男友葉韋彤一直被稱為卓悅太子爺。（Instagram：@jwchubz）

聲明指，集團現時最大股東為陳健文，他亦為公司董事會主席兼執行董事。而葉俊亨及鍾佩雲已於2020年出售股份予陳健文，並不再是集團的主要股東。二人亦已於2021年6月29日的股東特別大會上因與集團的利益出現重大衝突而被罷免職務。聲明又強調，有關葉氏家族三人之訴訟案件均與集團無關，亦不會對集團構成業務上的影響。敬請勿以「卓悅太子爺」等字眼容形葉氏家族成員，以免造成公眾誤會。

案件編號：HCB 4953, 4954, 4956/2022