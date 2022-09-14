呢鋪開乜 | 蘇民峰睇「腳相」女主持曬靚腳　倪嘉雯獲讚有闊太相

J2（82 台）明晚（15 日）9 點半有蘇民峰拍住 4 位 J2ers；倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）與及新加盟的黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難，明晚師傅會教觀眾睇「腳相」。

三位女主持有備而來，名正言順穿上熱褲、露趾鞋曬美腿，又在蘇師傅面前展示步姿點評。Carmen 雖然被指有點外八字，但腳形一流，腳腕夠幼、小腿稍微有肉，完全具備做闊太的條件。香港小姐出身的 Carmaney 行得有型有格，但被發現其中一隻腳有內八字，不過蘇師傅話可以後天改善兼轉運。

除了內外八字，蘇師傅在節目中會講到俗語成日提到的，行路「腳踭唔掂地」會有什麼後果；「蛇步」同「跳下跳下」行路方式，又意味什麼？而腳幼如筷子的女仕，會是怎樣的人？下半段提到癦對面相的影響，是否真的「面冇好癦」？蘇師傅用家燕媽媽薛家燕做例，同觀眾講解。

三位女仕知道今集美腳會上鏡後，事前做足準備。Carmen 話拍攝前，如常每日搽 cream，她說︰「不過每次都會搽埋腳板、腳掌。一年四季都會搽。同埋我淨係會着波鞋，今集都係應師傅要求着露趾鞋。」她話避免着平底同高踭鞋，不只易攰又會暴露空氣中，令雙腳乾燥及甩皮，特別是高踭鞋，擔心會搞到小腿發達，影響腳型。

對於節目中被讚靚腳兼有闊太相，Carmen 話未想過嫁入豪門︰「對愛情有啲睇化。都單身咗 4 年半近 5 年，暫時冇對象，都享受單身生活，覺得幾自在。平時鍾意留喺屋企做自己嘢，得閒出去見下朋友。將來當然都想組織家庭，不過目前冇渴求識男仔住。」

Amber 話當日知道雙腳要出鏡，返家即刻做檢查，她說︰「最緊要睇下有冇啲新（腳）毛生出嚟未剃。平時每兩三日就會做一次磨砂，每日沖完涼都會搽 lotion，同埋因為天生腳型唔靚，所以我瞓覺之前都會着住睡眠襪瞓覺，等第二日小腿唔好咁水腫，啱我呢啲水腫型體質，主要係修小腿。」她笑言試過開頭着，睡到半夜忍不住除了下來，而且腳板會有少少麻痹感覺，但第二朝瞓醒，小腿確實瘦了一圈。

Carmaney 話出鏡前沒有特別護理，只要盡量不撞瘀及剃（腳）毛︰「不過做咗 laser 之後冇呢個問題。同埋唔好曬咁黑，太黑冇咁好睇。」她透露本身有少許入字腳，教練話做 gym可以糾正，她又爆小學本來是田徑隊成員，因為聽大哥講跑得多會令腳粗，所以第二年便退隊。