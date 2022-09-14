李政宰高調攜女友行紅地氈　「第一千金」林世玲背景驚人成焦點

韓國男演員李政宰昨日（13日）憑《魷魚遊戲》奪第74屆艾美獎（The 74th Primetime Emmy Awards）「最佳劇情類影集男主角」，同時亦成為亞洲首位視帝備受外界注目。不過，最引起外界討論的是向來在感情上保持低調的他，今次罕有地帶同豪門女友林世玲一同登上紅地氈，更毫不忌諱地在鏡頭前十指緊扣放閃，甜蜜滿瀉。



李政宰帶同豪門女友林世玲一同登上紅地氈（Getty Images）

艾美獎2022︱李政宰憑《魷魚遊戲》成亞洲首位視帝 女友到場力撐

李政宰雖然是韓國的頂級演員之一，但其實其女友的身份和背景比他還要驚人得多。現年45歲的林世玲是韓國最大食品製造商大象集團的千金，同時亦是三星集團獨子李在鎔的前妻，據悉當時她因為入門後充滿束縛，加上大象集團出現危機時被丈夫漠視兼提出將其集團吞併而令她心碎，最後她於2009年宣布離婚。

有「第一千金」稱號的林世玲於1998年嫁給了三星集團前會長李健熙的獨子李在鎔，並誕下一子一女，但兩人在2009年時宣布離婚。（網上圖片）

林世玲離婚之後與一樣深陷情傷的李政宰一拍即合，兩人初初戀愛時一直保持低調，2008年傳出戀愛消息時兩人一直以「好友」形容對方，直到2015年，兩人被「韓國最大狗仔」Dispatch爆出約會照片之後即大方承認戀情，兩人至今已經拍拖13年，早已去到談婚論嫁的階段，但兩人遲遲未有結婚的打算，全因李政宰希望能夠保護女友，不想因自己而讓她被外界拿來討論，並且一直保持戀情低調，從來不會在鏡頭前提及女友的名字。

2015年，D社大爆李政宰與三星電子副會長李在鎔前妻兼大象集團千金林世玲戀愛中，現時兩人仍甜蜜交往中。（Viu《K1頭條》提供）

為了與前夫育有一子一女的林世玲，李政宰曾講過自己並沒有與對方結婚的打算：「我是藝人，在某些程度上必須忍受私生活受到大眾的關心，但林世玲是一般人，尤其是小孩的媽媽，不想要因為我讓她的家人受到傷害，我想替她擋下關於私生活的侵害。」