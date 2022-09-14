青春MT︱朴敘俊金多美隔空合體　黃寅燁激吻徐玄振嗌驚請教池昌旭

韓國全新特別綜藝《青春MT》雲集《雲畫的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的十五位人氣演員共同主持，節目在中秋期間於「黃Viu煲劇平台」首播後，掀起網上熱話！除了因為華麗的演出陣容堪比年末盛典，演員間互相爆料也讓粉絲笑聲四起、欲罷不能！

《青春MT》逢星期五在「黃Viu煲劇平台」播出。

《青春MT》由金成允導演擔任製作人，號召他曾執導過的三部電視劇、合共十五位演員展開為期四日三夜的秘密拍攝，三組隊員匯合後隨即前往錄製現場，期間也憶起昔日的拍攝點滴！《梨泰院Class》權娜拉透露當時曾與朴敘俊、金多美在梨泰院拍攝街頭狂奔戲碼，結果短短一分鐘的戲份竟讓三人跑足五小時，令熱愛跑步的朴敘俊從此產生陰影：「那次之後我再也沒辦法跑步了……」權娜拉更自言「跑到喊」！而未能到場的女主角金多美也藉著視訊與拍檔隔空合體，讓該劇粉絲興奮不已！

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《魔幻之音》幾位主演談及近況時，黃寅燁透露當時正忙於拍攝Viu Original原創韓劇《為何是吳秀才？》，因為首度挑戰「成人演技」而緊張不已，更自爆一度致電「吻戲匠人」池昌旭求救：「第一次出演愛情片，拍攝那種⋯⋯激烈愛情的場面時，如果上網搜尋的話，總是會看到池昌旭前輩，所以我給前輩打了電話，請教一下該怎麼做；然後我對徐玄振前輩說，因為我是第一次演，向池昌旭前輩請教了，她馬上爆笑！」「師傅」池昌旭即時「紅都面晒」，直呼不敢當！十五位演員安頓行李後，馬上投入團體活動，豈料朴敘俊屢戰屢敗，被封「遊戲黑洞」，場面搞笑；而在下集預告中，外表高冷的黃寅燁更被女鬼嚇到跳起，意外圈粉一眾哥哥，令人期待他的可愛表現！