星星的約定｜阿嬌顏值重回巔峰　同姐妹講內心話忍唔住喊

內地綜藝節目《乘風破浪3》雖然已播畢，不過有多位姐姐成功跑出，持着高人氣共同拍攝節目《星星的約定》，她們就是阿Sa（蔡卓妍）﹑阿嬌（鍾欣潼）﹑吳謹言﹑王心凌同黃小蕾。她們將會去不同地方旅遊，體驗生活，而阿嬌近日為了宣傳節目，亦在社交網站上貼多張節目花絮照，身材瘦削許多的她顏值重回巔峰，一雙畢直的美腿相當吸睛，引來不少網友激讚。

五位姐姐共同拍攝節目《星星的約定》 。（影片截圖）

從節目組播放的預告片看，她們五位女生將去不同的地方旅行，帶觀眾去看一看祖國的大好河山，同時介紹許多美食給大家，同時還會有講內心說話的環節，而阿嬌就在節目率先透露：「我要和我的姐妹們講很多知心話，我覺得遇到你們，可以讓我遇到更好的自己。」畫面中可見她雙眼通紅，似乎講了不少內心說話觸動到自己，還令其他好姐妹聽到流眼淚，精彩的內容讓不少網友急不及待收看。

阿嬌在節目中講到雙眼通紅。（影片截圖）

大家抱一抱。（影片截圖）

而阿嬌在節目快播出前就在社交網站上貼花絮照宣傳，身材瘦削了許多的她，顏值完全重回巔峰，身穿長版襯衫，披着中分長髮型的她，臉蛋下顎線明顯，精緻小臉完美無瑕，而且還晒出一雙畢直的美腿，相當吸睛，行走在森林間自由擺出pose，無論是正面﹑側面還是仰頭，完全是零死角美女，美得讓人無可挑剔，她留言表示：「大自然裡的陽光最舒服，旅行馬上開始了，我們一起出發吧！」不少網友都對阿嬌這一輯森林系照片有讚無彈，直言太漂亮是落入凡間的精靈。

阿嬌貼相宣傳節目。（阿嬌小紅書圖片）

阿嬌晒長腿。（阿嬌小紅書圖片）

事實上，她在參加《乘風破浪3》時，因不斷練舞再加上運動，已經成功減了10KG，而且為了減肥她亦只是吃粟米而已，所以努力是有回報的。

阿嬌減肥吃粟米。（影片截圖）