胡家惠曾被封「最醜港姐」　40歲生日船P曬泳照勁FIT

02年港姐季軍胡家惠（Cathy）轉行多年，從當年曾被封「最醜港姐」到今時今日女強人韻味十足令人眼前一亮。（Facebook：@CATHY WU）

02年港姐季軍胡家惠（Cathy）轉行多年，早前現身《2022香港小姐競選》的前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》，從當年曾被封「最醜港姐」到今時今日女強人韻味十足令人眼前一亮。9月13日是Cathy四十歲生日，她上載船河生日派對，泳裝上陣fit到漏﹗

胡家惠（Cathy）當年被封最醜港姐。（網上圖片）

胡家惠11年與拍拖多年的室內設計師邱仲平（Allen）結婚，並先後育有一對女兒Charlotte和Christy，但不幸的是Cathy發現在懷着細女期間丈夫居然出軌，她更因此大受打擊情緒長期低落多次嘗試自殺，隨後經精神科醫生證實患有躁鬱症，最後使用自然療法治癒並於2018年離婚。今年6月在社交網站上宣布與「翻版孫耀威」Manfred Lau結婚。

胡家惠（Cathy）與好友齊上遊艇舉行40歲生日派對。（Facebook：@CATHY WU）

踏入40歲Cathy舉行紫色船P與閨蜜由朝玩到晚，無論紫色絲質吊帶裙，還是藍底花花泳衣都盡顯FIT爆身型。她留言感嘆：「昨天晚上跟老公說11:59踏入零時零分由39歲跳到40歲。感覺好像是一下子老了10年。畢竟也轉了字頭，又令到自己回想30歲至39歲發生的事情⋯⋯40歲的我有一點新的體會，我需要學習放下，不再翻舊帳。放下 = 放過自己 ！同時間我亦要學習好好愛錫自己，需要時刻關心自己。朋友對於獨生女的我來說是非常重要，所有家事、感情事等我都跟我好朋友分享。很感恩我身邊有好多好錫我嘅朋友，我嘅事就等於佢哋嘅事，我開心佢哋就開心、我喊佢哋就陪我一齊喊！」