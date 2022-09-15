張翰新劇被批低俗唔尊重女性　官媒發聲：俗套﹑脫離現實

由內地男星張翰首擔任編劇的劇集《東八區的先生們》播出後劣評不斷，繼日前的劇情他被批評扯女主角王曉晨的內衣帶後，近日還在一場餐桌戲中手摸對方的胸部，接二連三的舉動讓不少網友感到惡心，直指他猥褻完全是職場性騷擾。而官媒「人民網評」就對該劇集開腔評論，直指「俗套」﹑「脫離現實」，這人類作品永遠不可能成為賣點。

《東八區的先生們》播出後劣評不斷。（《東八區的先生們》微博圖片）

「人民網評」在微博發布了一編名為「十年打磨的「誠意之作」在哪裡？」的文章，直指評論張翰的新劇《東八區的先生們》被網友吐槽油膩﹑懸浮，過於冒犯女性，揚言時至今日，一些只靠明星﹑俗套的影視作品再也暪不過觀眾雪亮的眼睛。還直言張翰的「霸道總裁」是觀眾停留對他的固有印象，強調「妄想一招鮮吃遍天」，認為劇集明顯地缺乏了對當前市場和觀眾心理的調查。

劇情被指不尊重女性。（影片截圖）

文章還指出一部影視劇之所以能赢得觀眾的認可，是因為有高超的演技、扣人心弦的劇情，或者符合主流價值觀的内容導向，但「俗套」、「脫離現實」等的劇集，是永遠不可能成為賣點，強調「市場不能容忍敷衍觀眾的作品再度出現」。不少網友都非常讚同「人民網評」的評論，還紛紛留言要求該劇集下架，目前《東八區的先生們》在豆瓣評分截止目前為止只有2.2分，相當低分。

豆瓣評分只有2.2分，相當低分。（微博圖片）