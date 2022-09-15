聲夢傳奇2｜任暟晴認壓力極大生暗瘡: 冇諗過會入十強

TVB選秀節目《聲夢傳奇 2》十強已經誕生，今天（14日）於電視城內舉行十強的宣傳活動，十強之一人氣極高的任暟晴（Jasmine）在接受《香港01》訪問時，透露極大壓力：「好緊張，好大壓力，因為海選到依家冇諗過自己行到咁遠，希望唔好令支持我嘅人失望，同埋希望對得起自己。」

Jasmine希望自己能進入五強。（梁碧玲攝）

而十強開始後，賽事是一對一淘汰，Jasmine已經感到不知所措，她說：「我自己諗緊，我個人比較會容易被感情影響，我對嗰人好驚，會唔忍心放咁多力落去，但唔可以咁，要同自己講呢個比賽。」

Jasmine認為比賽輸贏都是很重要，希望對得起自己。（梁碧玲攝）

參加比賽後，Jasmine人氣極高，除了聲線甜美，觀眾也大讚她樣貌極為漂亮，Jasmine笑言：「有兩個角度睇，一個角度係動力，因為有咁多人支持，咁多人欣賞我，可以繼續承接佢哋期望落去。同時都會變成壓力，咁多人對我期望壓力高，但都感恩有呢種壓力。」

Jasmine會為比賽作準備。（梁碧玲攝）

另外Jasmine給自己壓力太大，從訪問中看見她額頭也生了一些暗瘡，Jasmine坦言：「我皮膚不嬲都好差，尤其係額頭，希望大家唔好覺得係一個唔見得人嘅嘢，大家都係人類，青春痘唔係一個問題，我有Keep住睇中醫調理身體。」