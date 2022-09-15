英女王逝世｜梅根腰間出現神秘摺痕　被網民指為節目偷偷錄音？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於9月8日安詳離世，靈柩在當地時間14日下午移送西敏宮。王室為了讓民眾向英女王送上最後祝福，在葬禮前舉行了悼念會，而一眾王室成員亦跟哀傷的民眾作近距離接觸。向來負面新聞纏身的梅根卻被批評化濃妝現身，更有眼利的網民發現其腰間出現方形神秘摺痕，被質疑偷偷錄音。

梅根被指化濃妝出席悼念會。（Getty Images）

根據王室規定，王室夫婦出席公開場不能牽手。（Getty Images）

在一眾王室成員連日現身公開場合，哈里夫婦不只一次被英國民眾批評不尊重。在英女王靈柩到達倫敦白金漢宮當日，凱特、王后卡米拉等女王室成員均以淡妝出席場合，只唯獨梅根化上煙熏眼影的濃妝，被外界批評妝容不尊重。另外，根據王室規定，王室夫婦出席公開場不能牽手，但出席英女王瞻仰儀式時，哈里夫婦全程拖手亮相。

哈里夫婦全程拖手亮相。（Getty Images）

根據八卦網站Page Six報道，日前王儲威廉、凱特、哈里和梅根罕有同框現身溫莎堡外引起民眾關注，可惜當日梅根被拍得腰間出現神祕方形摺痕，遭質疑攜帶錄音設備偷錄音，更有網民熱烈猜測這個舉動是為真人騷或Podcast收集材料。

Is Meghan markle wearing a mic to use the queens death for her Netflix reality show? and her legs 🤮🤮🤮🤮#cancelnetflix #MeghanMarkleIsALiar #MeghanMarkleIsAGrifter #HarryisaTraitor pic.twitter.com/XtSN01SwM2 — CiciTee (@CiciTee1) September 11, 2022

不過有網民指出該方形摺痕看起上來更像血糖監測器，亦有認為只是裙子的摺痕。另外有消息認識向傳媒透露，指控摺痕是錄音器根本毫無根據，更直指梅根身上絕對沒有錄音器。至於梅根方面，發言人暫時未就事件作出回應。