55歲劉玉翠一年內變畫畫達人　水彩畫油畫無一被難倒：盡情去享受

現年55歲的劉玉翠（現改名劉喬方）過去因受盡濕疹折磨而患上情緒病，現時定居內地的她不時在社交網站與網民分享自己的養生心得，近年又開始學畫畫抒發自己情緒，無論是身心都變得比之前健康了很多。劉玉翠近日在小紅書分享自己的最新畫作，坦言以前曾覺得自己畫畫不好而不敢踏出第一步，現時心情變得豁然開朗後，覺得只要能盡情享受就足夠。



劉玉翠剛剛學畫畫時的作品。（小紅書：@劉喬方就是劉玉翠）

劉玉翠透露自小就覺得自己最不行的就是畫畫，但又一直心入面有去畫畫的衝動卻猶疑不決，害怕做不到而會有挫敗感：「一天，經過一間畫室，畫畫的慾望又出現了，有一種莫名其妙難以形容的感覺，很想很想畫，很想畫。終於，報名了，畫了人生的第一幅油畫，雖然很拙劣，但內心卻是快樂無比的。頃聽內在的聲音，相信自己的感覺，不問結果，只管盡情去享受，就像當初希望做演員一樣，足矣！」

劉玉翠好有藝術細胞。（小紅書：@劉喬方就是劉玉翠）

幅幅都是大作。（小紅書：@劉喬方就是劉玉翠）

雖然約一年前多前才正式開始學畫畫，但劉玉翠經過不斷的練習後，畫畫實力突飛猛進，無論是水彩畫、粉彩畫還是油畫全部都畫得像藝術家的作品一樣，她於今年3月時更親自將自己的其中一幅畫作送給惠英紅做禮物：「請笑納！希望放在你的家中會讓你感覺到愉悅及幸福，也跟這幅畫一樣平靜恬然！一幅畫的誕生經歷了許多個日與夜 ，也蘊含了一個人的歲月與歷練。技不如人，學藝不精，多多包函！」

她畫了一幅畫給惠英紅做禮物。（小紅書：@劉喬方就是劉玉翠）

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