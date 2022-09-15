65歲鄭裕玲狀態極好　獲蟲草大王睇中做代言人自揭三大養生之道

65歲鄭裕玲 （Do姐）最新獲健康產品品牌蟲草大王邀請出任品牌代言人，並於日前拍攝旗下針對疫後後遺症狀產品「蟲草19」最新一輯廣告。Do姐一如既往狀態大勇，以一身深綠色套裝進行拍攝，既優雅又專業。Do姐更與蟲草大王陳恩德於廣告入內更有對手戲，在鏡頭前後都不時交流心得，十分認真。

DO姐好可愛，仲Keep得好好添！

Do姐為蟲草大王拍攝廣告當日正值生日，蟲草大王悉心秘密安排蛋糕及鮮花，Do姐直言十分驚喜。

今次與蟲草大王合作，Do姐開心表示：「平日挑選保健產品廣告時我都比較謹慎，今次選擇同蟲草大王合作，係知道Mark（陳恩德）好專業同埋好有心做好蟲草同佢嘅產品，所以對呢個品牌有信心。特別今次呢個產品係針對長新冠，相信會幫到好多香港人，我希望可以令到更多人認識。」

好專業！

拍攝當日（9日）正值Do姐生日，蟲草大王更悉心安排了個驚喜俾Do姐，送上顏色奪目的生日蛋糕及鮮花為壽星女慶祝一番。Do姐收到一刻十分驚喜：「我真係好surprise（驚喜），Mark同佢嘅團隊都好有心，蛋糕同花都好有心思，令我今年生日又多一個難忘嘅回憶。」問到Do姐有什麼保養秘訣可常常保持容光煥發，Do姐笑說：「我一向都好注重健康，我習慣咗早睡早起。而且做運動真的很重要，我每日都會堅持做運動，各類嘅運動例如瑜伽、跑步都會做。同埋食得健康啲，身體自然就會好。」

專業！

身旁的蟲草大王陳恩德亦表示：「好高興可以邀請到Do姐擔任蟲草大王嘅代言人，Do姐係本港難得一見、質素甚高嘅金牌司儀，佢嘅一言一行都極具公信力。同『蟲草大王』一向可靠及優質的形象十分脗合。我希望將健康帶給更多香港人，好高興呢個理念亦得到 Do姐嘅支持。」