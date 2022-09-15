19歲前SM練習生Lami愈大愈靚　公開近照靚過aespa網民慨歎SM走寶

韓國三大巨頭之一的SM娛樂，過去曾捧紅少女時代、f(x)和Red Velvet等人氣女團，去年推出的新女團aespa一樣成功走上師姐們的路，四位成員Karina、Winter、NingNing及Giselle人氣高企，而且《Next Level》、《​​Savage》等歌曲全部都大受歡迎。然而，一度被視作是aespa預備成員的前SM練習生Lami卻因為當時無緣出道離開公司令到網民失望至極，日前她於Instagram公開回歸普通人生活後的近照，19歲的她美貌依然令人驚嘆無比，令大批網民慨歎SM走寶：「那麼好看的孩子就該讓她出道才對啊！」



被SM娛樂栽培超過10年的Lami因為一雙水汪汪大眼及甜美笑容，被譽為「下一個允兒」、「SM二代小公主」，同時亦是呼聲最高的練習生，卻於2020年離開SM娛樂。（SM ROOKIES）

本名為金聖經的Lami於2003年出世，至小就外貌出眾的她曾奪兒童模特大賽大獎，並於6歲加入SM娛樂，並於10歲時透過SM的SM ROOKIES計劃成為被公開的練習生之一。她因為超甜美的外貌被外界寄予厚望，不但是最期待出道的練習生，亦被冠上「SM娛樂秘密武器」、「SM神顏」、「下一個允兒」、「SM二代小公主」、「新一代女團門面」等稱號。

Lami曾經參與過少時時代的宣傳片。（網上圖片）

Lami雖然未出道就已經受到外界的喜愛，但卻遲遲無緣出道，有指當時Lami因為年紀太細無緣入選Red Velvet，只好再繼續等待SM推出下一個女團，然而再等多7年依然無緣女團出道，最後她於2020年初離開SM娛樂結束10多年的練習生生涯，回歸正常人生活。

aespa的成員包括日本籍的Giselle（左一）、韓國籍的Winter和Karina（左二、右二）及中國籍的NingNing（右一）。（SM娛樂）

Lami公開全新近照後隨即掀起網民熱烈討論，大讚她愈大愈靚女，比起aespa成員們還要漂亮卻無法出道相當可惜：「那麼好看的孩子就該讓她出道才對啊」、「如果不能保證出道，就不要讓練習生公開露臉了」、「現在馬上出道也可以吧，公司到底在做什麼」、「她真的很漂亮」、「真希望她可以當藝人」、「出道的話不輸張員瑛呢」。

19歲的Lami依然好靚女。（IG：@bible_030303）

2004年出生的IVE成員張員瑛是現時的新生代女團門面。（IG@for_everyoung10）

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