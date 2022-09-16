專訪︱陳曉東新歌唱出自信　懶理被指膠樣：佢哋淨係信我冇換眼珠

陳曉東（東東）早前推出由伍仲衡作曲兼編曲，陳詠謙填詞的全新廣東歌《這種年紀》，睽違五年再次回歸本地樂壇，同時宣布在下月22日於西九文化區戶外場地舉行《HARBOUR THE SONIC陳曉東演唱會2022》，令不少支持東東多年的樂迷感到非常期待。在剛剛過去的9月3日，東東踏入47歲，也算是到了「這種年紀」，以「這種年紀」去唱《這種年紀》，他接受《香港01》專訪時坦言別有一番體會：「我覺得唔同人喺唔同階段，就算睇通咗好多問題，都真係仍然要心懷一個希望，同埋都要保持一個樂觀嘅心態，以及做人嘅自信，特別係而家呢個時期，喺香港需要好多互相鼓勵，我哋唔好將自己當係受害者去睇件事，好多嘢要自己繼續爭取，去打開自己一條路，無論幾難都好，都要含住個苦楚，拎住個自信，好好創造自己未來，抱住樂觀嘅態度。」

的確，東東在入行27年亦經歷了許多，由唱片年代過渡到串流年代，亦與不少圈中人有未解或已解的轇轕，回望過去，他坦言自己以前未必不覺得是開心的事，到今日已成為一種幸福：「外部環境永遠都冇得去控制，係睇我哋點樣去適應。（適應得叻？）有適應得唔叻嘅地方，但係我願意接受新事物，我覺得所有變化都係自然，而我當中並沒有任何抱怨。」

東東日前接受《香港01》專訪，分享睽違五年再次回歸本地樂壇的感受。（葉志明攝）

相信不少人都會覺得內地和香港市場差距龐大，北望神州有14億人口，香港就只得700多萬居民，出國語歌和出廣東歌的成本效益爭得遠，所以實在未必顧及本地聽眾需要，但東東卻不是這樣理解這件事：「真係唔好講成本，我覺得係要有Passion、好熱愛呢件事，作品個意思係大過其他嘢，只要收到好歌，我就會繼續錄。（好多人覺得既然上面搵到，但係唔使返落嚟。）咁梗係唔係咁啦，我一路以嚟都好掛住香港，只係最近兩、三年疫情關係，返嚟要隔離好耐，如果唔係我一早返咗嚟啦！」談到兩岸三地在工作上的分別，他坦言在香港工作最為享受：「真係會冇晒所謂嘅包袱，所謂嘅緊張，成件事都會變得好玩。當然，唔同嘅工作都有辛苦嘅地方，好似拍戲嘅時候，遇到自己唔鍾意嘅角色，真係想快啲完咗佢。」

東東對上一次推出廣東歌已經是2017年的《時間做證》，當時炙手可熱的MIRROR尚未成軍，談到MIRROR冒起令廣東歌再次復興，東東便大讚MIRROR值得欣賞：「佢哋好努力，我幾鍾意陳卓賢首《Distance》！」（葉志明攝）

談起近年常被指「膠面」，東東笑指不少人只相信他的眼珠沒有更換過，其餘部份已經「搞」過。（葉志明攝）

關於東東，近年最多人談論的莫過於他的樣貌，好聽會讚他「凍齡」，難聽就直指他「膠樣」，到底他曾否覺得煩厭？他笑說：「有啲人係頂唔順我老得比人慢，有啲人覺得我塊面係萬能，日日都塞唔同嘢落去，又花生又橡膠，點樣都會有人講，我瘦，就會話我下巴攝咗嘢，個樣望落攰就會我老態盡現，佢哋淨係信我粒眼珠冇換，搵日我宣布眼珠都換埋新，佢哋就會滿意喇！」他直言從來沒有「搞」過塊面，一切都是保養得好：「我係有啲潔癖，洗面要洗到非常乾淨，同埋我皮膚有少少敏感，好似我拍《蘭陵王》咁，拍到變「爛面王」，黐頭套啲膠水位全部敏感到變晒牛餐肉咁，而家醒喇，拍古裝前面係自己頭髮，頭套就笠半頭套，唔使黐膠水。」

明星靠樣搵食（當然還有作品），所以連針對樣貌的惡評都能夠拋諸腦後，相信東東已經可以做到百毒不侵，但他坦言不代表不需要自我反省：「凡事要諗正反兩面，只要個態度係你想要支持，你就要支持。我成日覺得，一個人嘅態度係要付出代價，你堅持唔做一件事，你就要承受埋失去如果做嘅好處。（會唔會覺得以前好多嘢要反省？）有，做件事又倉卒又有，做得唔圓滿又有，有時係疏忽咗，有時係解決得唔好。」

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