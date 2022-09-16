陳茵媺復工新劇造型曝光　憶隔離猶有餘悸︰驚互相傳染戴口罩瞓

早前因6歲女兒Camilla及家傭確診，陳豪與陳茵媺都需要隔離。（影片截圖）

陳豪曾為保家人安全寧願瞓露台，身在家中都24小時戴住口罩，但日前終無奈失手，6歲女兒Camilla及家傭確診，連帶陳豪與陳茵媺（Aimee）夫婦相隔12年再合作拍劇，開工不久亦要停工。幸好未有大礙Aimee亦已復工，新劇造型更首次曝光。

陳茵媺（Aimee）已經復工，拍攝一場神情嚴肅帶住游嘉欣、區明妙，去搵鄭子誠一方追究，十足霸氣大家姐。（影片截圖）

2010年陳豪與Aimee因合作演出劇集《心戰》飾兄妹擦出愛火花，2013年結婚後育有兩子一女，為全力照顧家庭，Aimee淡出娛樂圈。相隔12年，兩人以夫妻檔上陣拍攝監製陳維冠的新劇《羅密歐與祝英台》，更會飾演情侶，亦是Aimee八年前《叛逃》後復出之作。她剪去長髮，及肩髮型配以裇衫長褲短boot，相當俐落感覺硬朗，右手手背更有紋身圖案。

陳茵媺（Aimee）憶述隔離情況。（影片截圖）

Aimee接受TVB娛樂新聞台訪問，透露得知囡囡染疫及隔離心情：「囡囡OK佢好堅強，但就發好高燒，頭幾日真係比較辛苦，可能因為小朋友所以TOUCHWOOD都康復得好快。（源頭搵到嗎？）工人同司機感染先，可能唔小心帶咗返屋企就傳染到囡囡。其實都有少少驚慌，始終係小朋友病仲要係細女，嗰陣剛開一日工，又會驚互相傳染啦，又怕三個都中招又點呢，所以全程戴住口罩瞓覺！阿Mo要求呢樣嘢，又猛噴酒精。阿Mo負責湊細女，我就負責照顧兩個仔，要5點半清潔、煮飯，搞到12點半先至瞓覺，真係好難忘嘅經驗。」

陳茵媺（Aimee）剪去長髮，及肩髮型配以裇衫長褲短boot，相當俐落感覺硬朗，右手手背更有紋身圖案。（影片截圖）

陳茵媺（Aimee）相隔多年再拍劇，鏡頭前後都相當認真與導演等討論。（影片截圖）