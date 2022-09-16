陳喬恩被指「睡過W姓鮮肉」仲紅過吳磊　激動澄清：從未存在過

台灣女星陳喬恩今年3月低調結婚，下嫁馬來西亞富二代男友Alan曾偉昌。（alan.chen＿＠IG）

台灣女星陳喬恩今年3月低調結婚，下嫁馬來西亞富二代男友Alan曾偉昌，但近日卻再次捲入是非漩渦，被「中國內地第一狗仔」在節目上爆料「睡過一個W姓的小鮮肉」，更指是「比吳磊還火、還頂流的一位」，氣得陳喬恩一方喊告。

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有「中國內地第一狗仔」之稱的卓偉在網路節目《娛記回憶錄》爆料，指陳喬恩睡過一個W姓的小鮮肉，據傳男方媽媽氣到為此跑去劇組，當時網友猜男主角是吳磊，狗仔說「有這麼個人，但不是吳磊，是比吳磊還火、還頂流的一位」。陳喬恩對狗仔的爆料，也透過工作室怒發聲明：「過往從未完全平息過的無稽謠言『被闢謠了』，本以為所謂的『權威闢謠』比我工作室甚至陳喬恩女士本人的一百次一萬次闢謠和聲明都奏效，但不曾想一波未平，新的子虛烏有的，讓人啼笑皆非的造謠又接踵而來。

「中國內地第一狗仔」卓偉在網路節目《娛記回憶錄》爆料，指陳喬恩睡過一個W姓的小鮮肉，更是比吳磊更火。（微博圖片）

傳聞稱吳磊15歲時曾被陳喬恩邀到房間「看劇本」，甚至爆出兩人「睡過」，陳喬恩曾怒斥：「只有智障才會相信。」傳聞再次翻炒陳喬恩一方明顯相當憤怒：「這些年來，陳喬恩女士一直承受著四面八方的造謠與非議，我工作室再次一併做出回應，不僅不存在任何的『W姓男藝人』，也從未存在過任何其他姓氏男藝人。」並表示：「我工作室也己委託律師取證，對惡意造謠者採取法律措施，保留追究其責任的權利。」

「中國內地第一狗仔」卓偉在網路節目《娛記回憶錄》爆料，指陳喬恩睡過一個W姓的小鮮肉，更是比吳磊更火。（微博圖片）