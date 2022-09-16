黃曦誼Candy遇姜濤話題即縮　同MC張天賦拍戲劃清界線：淨係合作

黃曦誼（Candy）因為拍攝ViuTV《YOLO 的練習曲》而為人所熟悉，早前她首次參演電影，與MC張天賦、凌文龍、吳肇軒、葛民輝（阿葛）、詹瑞文及郭奕芯等合演《夜校》。她今日（16/09）出席品牌活動，接受《香港01》訪問時表示拍戲時獲益良多，尤其是在前輩葛民輝（阿葛）身上學習到十分多做演員的知識。



黃曦誼（Candy）避談姜濤。（林迅景攝）

她說：「睇戲名《夜校》好似係恐怖片，其實有好多好搞鬼嘅劇情。阿葛佢會捉我哋啲咬字，話： 『唏，講嘢邊度係咁樣講㗎。』同埋佢好專業，化咗成個妝等咗成大半日都只係為咗演一個鏡頭，喺片場入面都冇鬆解過，冇瞓過。唔似得我，哈哈，我拍完戲之後都病咗好一段時間，要食藥調理。我哋真係好廢，哈哈。」

黃曦誼（Candy）直言同MC張天賦只係合作上的伙伴。（林迅景攝）

和MC張天賦合作相處愉快嗎？她說：「佢冇話對邊個特別好或者邊個特別唔好，我覺得佢對大家都一樣。」有沒有約食飯？她回答：「咁梗係冇啦。唔提咁多佢啦，等陣就俾人話我成日提佢個名。我哋淨係合作囉。」

黃曦誼（Candy）因為拍攝ViuTV《YOLO 的練習曲》而為人所熟悉，早前她首次參演電影，與MC張天賦、凌文龍、吳肇軒、葛民輝（阿葛）、詹瑞文及郭奕芯等合演《夜校》。（林迅景攝）

MIRROR紅館演唱會意外發生後，姜濤一直鮮少露面。問到「姜濤緋聞女友」黃曦誼有沒有關心他時，她就回答：「呢件事我睇到，幾日都有個畫面喺度，好令人覺得...唔提咁多啦，廢事（俾人覺得我抽水）。」有沒有關心姜濤？她回答：「唔講啦。」