英女王逝世｜碧咸凌晨排隊13小時瞻仰靈柩　不捨送別流下男兒淚

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於9月8日安詳離世，國葬將於19日舉行。英女王的靈柩由周四15日起暫放在西敏宮，供民眾瞻仰悼念，直至舉行國葬。 大量民眾前來向致哀，人龍延綿不絕。曾是英格蘭足球代表隊隊長的碧咸（David Beckham），就於周五（16日）被發現也在人群之中，他與平民百姓一樣在淩晨2點到達，排隊長達13小時才能夠入內向英女王最後致敬。

碧咸接受媒體訪問。（美聯社）

作為英格蘭足球代表隊前隊長、曼聯前隊長及曾效力皇家馬德里的碧咸，當日穿上素色大衣，戴上帽子及打上黑色領呔，拿着雨傘加入了前往西敏宮的延綿人龍，與民眾一起默默地排隊。但他的出現很快引起了媒體注意，即使打扮低調依然被認出，更成為追訪對象，民眾也紛紛舉起電話拍攝他。碧咸表現得相當從容，並接受了媒體訪問。

碧咸表示：「我最初以為凌晨兩點來到會較靜。我錯了。這裡的人，男女老幼，所有人都想在這裡參與送別，並慶祝我們女王的美好人生。」他又透露排隊期間與民眾一同分享三文治、薯片、檸檬糖以及咖啡。碧咸被問到是否等了很久時坦言：「是有點久」，有媒體問他為何不要求走「快捷通道」，他說：「我只想來向我們的女王致敬。」英國天空電視台就拍到碧咸進入西敏宮後，脫下帽子，排到接近靈柩時，他一度顯得非常感觸，且有點激動，眼泛淚光，並在排隊往靈柩期間拭去眼淚。

David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.



Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.



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碧咸曾表示：「女王陛下在許多不同的方面來說都意義重大。我一直想代表我的祖國，成為我的國家隊的隊長。每次我們站在那裡，穿著三獅軍團的球衣，唱著《天佑女王》，對我們來說意義重大。我很幸運曾經數次在她的身邊。這是令人傷心的一天，同時是值得記住的一天。」