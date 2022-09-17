姚焯菲16歲生日未敢同男生單獨慶祝　直認怕惹麻煩：覺得好唔恰當

姚焯菲（Chantel）今個月22日生日便踏入16歲，今日（17/9）一眾粉絲們特意提前為她慶祝生日，在香港迪士尼公園樂園舉行神秘生日派對為她送上驚喜，現場氣氛非常熱鬧。Chantel接受訪問時開心表示：「其實我唔知道今日佢哋為我搞生日。一開始佢就同我講話係去欣澳補拍《陽光與空氣》MV，但我心諗點解要補拍，首歌MV已經出咗。一開始我係有少少懷疑，而我都有問話Aska（張馳豪）佢都話係嘅，最後就被人車咗嚟呢度。不過我真係好開心，係因為細個嘅時候未必有諗過可以喺呢度搞生日會，況且我都唔知道迪士尼原來係可以搞生日會，咁所以今次真係好難忘。」

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被問到正日生日會否和男生單獨慶祝？Chantel笑言不會：「一班人係可以嘅，單對單就未必。（點解？怕爸爸鬧？）唔關事，而係我覺得好唔恰當。不過係朋友嘅身份係可以嘅，但都係最好就一班人。（會否想談戀愛？）暫時都唔諗。（要爸爸批准？）其實我就唔知佢嘅標準係點，而佢又冇話得唔得，又冇話幾多歲先得，但佢想我成熟啲嘅時候再諗，咁我又認同嘅。（會否覺得做藝人冇晒自由？）係一定會有嘅。但我就覺得呢一啲都係犧牲，但我就唔覺係好慘嘅，又唔會話冇咗呢樣嘢我就唔鍾意呢行。」