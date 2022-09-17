吳嘉禧Cheronna上水Busking狂搞爛Gag　自爆中秋節要「食自己」

早前推出新歌《而這麼多年以後》的吳嘉禧（Cheronna），日前首先於公開場合獻唱新歌， 與上水居民一起共度佳節。

吳嘉禧（Cheronna）日前到上水廣場唱歌。

Cheronna與結他手Nico除了合作新歌外， 還唱了她單飛後推出的首支歌曲《把持》， 還唱了多首經典金曲。對此，Cheronna直言因疫情關係，很久未有現場表演，事前既緊張又興奮，她表示：「因為近排都有少少嘢忙緊，今次準備功夫有少少急，前一晚都仲練緊歌，對自己表現都滿意， 始終有段時間冇近距離唱歌，好享受今次的表演。」

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Busking期間，Cheronna不時與現場觀眾搞爛Gag，又笑言要「暴露年齡」與現場觀眾猜她要唱的歌，哄得現場觀眾非常開心。最近迷上「解夢」的Cheronna還特地邀請同學來欣賞她的演出，她說：「好開心他們會入來睇我唱歌，仲見到一班好來冇見的粉絲朋友，好似敘舊一樣。」

此外，問她如何度過中秋節，Cheronna笑言今年中秋節要「食自己」，她笑說：「因為媽咪要返工，好早要瞓，我工作後返屋企佢已經瞓咗，所以要自己食飯，不過第二日有一齊補食番中秋節飯。」