絲打圍佬｜與火火由前度變知己　蝦頭：做唔成情侶但愛依然存在

由楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍佬》，一連兩星期請來蝦頭前度李家榮（火火）大談「再見Ex是朋友」的話題。蝦頭和火火重提昔日就讀演藝學院時相識、相戀的經過，拍拖三年半的二人最終因火火搭上另一女生而分手。由前度變成今日的知己好友，蝦頭除了是火火一對子女的契媽、亦是火火老婆的密友，蝦頭坦言關係得以昇華是彼此有共同信念：「我哋對對方都係一個好重要嘅人，亦都係好了解對方……我哋做唔成情侶呢個關係啫，但我哋嘅愛依然存在。」



蝦頭和火火大談「再見Ex是朋友」的話題。（影片截圖）

火火坦言年少時是一名浪子，全因對自己沒有信心，自覺能力不夠，不敢對任何人許下承諾。直到遇上現任太太，他才由「無腳嘅雀仔」變成今日為家庭打拼的丈夫和爸爸：「我同佢拍咗9個月拖，突然發現佢有BB，喺呢個狀態下，我就諗點處理呀？唔識處理，都冇能力處理，係咪一定要行嗰條路呀？唔係冇生機喎。點知佢淨係望住我講，『幾時同爸爸媽媽講呀？』講完之後就去睇埋衫，買BB衫。我突然望住呢個女人，呢個世界除咗我阿媽之外，未遇過一個女人覺得我係得。」

此時，蝦頭突然眼濕濕，火火續說：「佢冇話『點呀，你要唔要？你得唔得？你掂唔掂？你掂我先生』，佢冇，佢淨係同我講，『下星期六同我阿爸，阿媽飲茶話畀佢哋聽』，佢覺得同我一齊就咩都唔驚，佢點解唔驚呀？咪就係因為覺得我得囉……突然間有個人覺得你得，我信你，我將我一生投注喺你身上面，你嗰刻就覺得唔好令佢失望。既然有個人all-in落你度，你係咪都要all-in番落佢度，你先對得住佢同自己。」蝦頭一邊聽一邊落淚，非常感觸。

當火火談到遇上現任太太時，蝦頭感觸落淚。（影片截圖）

談到觸動的原因，蝦頭表示是看到火火的成長感到安慰：「好似老懷安慰，兒時識佢時，佢真係唔係一個咁成熟、咁為別人設想嘅人。」至於二人能由前度變成今日的知己，蝦頭坦言是彼此有共同信念：「我哋對對方都係一個好重要嘅人，亦都係好了解對方……我哋做唔成情侶呢個關係啫，但我哋嘅愛依然存在。你真係愛呢個人，你先會想延續個關係。我哋諗通咗，既然做唔成情侶，就做朋友，因為仍然好想你好，仍然好想去關心你。」但火火卻不認同「做唔成情侶，就做朋友」這一點，他說：「做唔成情侶，係呢條路行唔到啫，我同你唔係因為做唔成情侶先做朋友，我同你做朋友都係非常欣慰同開心……做唔做得成情侶，我同你都係朋友。」不少網民直言火火道出男人心聲，看到蝦頭喊的一幕，亦有人感概指：「已經找到一個新的位置去繼續愛呢個人」，但最多網民問的是：「幾時請家樂（陳家樂）做嘉賓？」