Tony Jaa自爆祖籍潮汕　回鄉探親展開尋根之旅融入當地生活

曾拍過港片《殺破狼II》、《葉問外傳：張天志》及荷李活電影《狂野時速7》等的Tony Jaa，憑矯健和敏捷的身手打出名堂，同時亦令不少香港觀眾對他更熟悉。Tony Jaa除了是泰國著名影星，更是國際知名的動作演員，但原來他祖籍是潮汕，近日他更回鄉展開尋根之旅！



Tony Jaa曾拍過港片《殺破狼II》。（視覺中國）

Tony Jaa出席《3X反恐暴族：重火力回歸》歐洲首映。（Getty Images）

+ 9

日前有潮汕網民在社交平台曬出Tony Jaa近期回鄉探親的照片及短片，片中所見身穿背心的Tony Jaa打扮低調，除了到寺廟祈福之外，他亦有到祠堂祭祖，恰逢中秋節，他又與親友一起過節，完全融入當地生活。據網民所講，Tony Jaa透露自己祖籍潮汕，今次回到汕頭是尋根的，結束行程後就去了拍戲。

+ 8

在泰國出生的Tony Jaa，自小學習泰拳，憑着《拳霸》和《冬蔭功》中的精彩演出一躍成為國際知名的動作影星，他在《殺破狼II》中與吳京、張晉都有連場打戲，憑硬橋硬馬真功夫的表演大獲好評！近年Tony Jaa主力參演美國動作電影，亦有參演內地喜劇電影《唐人街探案3》，上個月網劇《唐人街探案2》在廣東正式開拍，Tony Jaa亦在主演名單之中，所以不少網民都推測他今次是到內地拍劇之餘，順便回鄉探親。

Tony Jaa有份參演內地電影《唐人街探案3》。（視覺中國）