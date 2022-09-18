可嵐為未婚夫生第二胎　自爆曾流產兩次：呢啲係自然嘅篩選

歌手可嵐今天（18日）出席親子慈善嘉年華活動，可嵐接受《香港01》訪問時，表示話活動特別有意義：「雖然近排好熱，但我今日都特登著運動裝，睇下一陣會唔會落場，因為呢個活動係幫緊人，好有意義。」

可嵐大兒子已經11歲，透露兒子將會與愛犬參加比賽。（梁碧玲攝）

談到剛出生的兒子，可嵐公布生B那一刻，大家都很驚訝，因為可嵐並沒有對外公開。兒子已出生了一段時間，早前可嵐便幫他舉辦百日宴，可嵐笑說與未婚夫確實是有造人計劃，原本以為到這年紀是很難懷上第二胎，她說：「平常心有就有，冇就算。點知買咗隻狗之後就突然出現，好開心嘅一件事，我哋都期待咗好耐佢出現。啱啱懷孕個時疫情，唔係唔想同大家講，但籌備個時試過兩次冇咗，就傳統文化就一路都冇講。」

可嵐提到曾試過兩次流產，對她來說也是一種打擊，「因為呢兩次唔係懷孕好多個月先冇，咁醫生話呢啲係自然嘅篩選，所以我哋都話冇辦法，咁依家有健康BB。」

可嵐懷孕期間也有到自己開辦的餐廳幫手。（梁碧玲攝）

可嵐甚少談及未婚夫，她笑言未婚夫是一個很害羞的人：「一來佢係圈外人，二來佢好斯文，甚至乎有啲人問我佢係咪有婦之夫嚟，我話唔係，佢真係一個正常普通人，同埋我哋年紀都唔係差好遠。所以我平時做訪問都好少提佢，因為佢真係好驚。」

可嵐坦言與未婚夫的關係已經是認定終生，至於結婚簽紙並不著急：「我哋私定終身㗎啦，交換咗戒指，個張紙我就想到七老八十先簽，因為唔係隨便簽，畫個龜就係，到時七老八十就會叫大家見證，我都冇所謂。」

可嵐依家好幸福。（梁碧玲攝）

經歷過一段失敗婚姻，可嵐再次找到她的幸福，網友們都紛紛在網上留言，可嵐坦言與前夫還有聯絡，但也只是為了兒子：「我哋都有時會聯絡，因為小朋友喺中間，冇唔愉快，因為小朋友喺中間。」

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