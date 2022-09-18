開心無敵獎門人｜黃宗澤被重提《K歌之王》黑歷史　尷尬四字回應

《開心無敵獎門人》今晚播出一集繼續有「獎門人」曾志偉，帶領五位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及吳嘉儀擔任主持。是集嘉賓陣容有「Bosco隊」黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、陳煒、劉佩玥、朱鑑然，以及「草蜢隊」蔡一傑、蘇志威、陳敏之、胡渭康、關楓馨。

今集主持大玩cosplay。

首個遊戲「開心無敵燈燈燈」入面，Chok出誘人Pose扮拍內衣廣告的陳煒被笑指「推波助瀾」，玩得之人Bosco則扮跳艷舞兼玩到腿張開，搞笑姿體動作惹得全場大笑。蔡一傑就連環擺出梅艷芳、羅文及陳百強經典Pose，最後更追加關德興招牌動作。「開心無敵落大閘」環節就有劉佩玥大擺詠春Pose扮葉問，朱鑑然則爬來爬去扮狗仔，至於蘇志威除了孖住胡渭康大晒麒麟臂外，更即場打側手翻，身手了得。

（左起）蔡一傑、關楓馨、胡渭康、陳敏之、蘇志威

「開心無敵估歌仔」環節請來翻版Eminem及Lady Gaga獻聲，兩人的歌喉聽到大家皺晒眉，更激到蘇志威作狀想衝上台打人。其中要估《K歌之王》時，曾因唱《K歌之王》締造黑歷史的Bosco被揶揄「竟然估唔到」，他一面尷尬回應：「我冇嘢講！」而在首度重現的經典遊戲「開心無敵口噏噏」中，Bosco再度慘遭攻擊，老友蔡思貝指着他大嗌「叔叔」，Bosco即時衝上台扮嬲怒睥蔡思貝，場面搞笑。

（左起）朱鑑然、劉佩玥、黃宗澤、陳煒、蔡思貝

「開心無敵彈遮遮」中，有備而來的陳敏之竟穿潛水衣上陣，成功搶Fo。當問到「遞交擬結婚通知書手續費」時，即將升呢人妻的陳煒竟然對此一無所知，反而黃宗澤忽然自爆：「我對婚姻概念好濃厚，啲人成日講一夜夫妻百二蚊，就百二蚊啦！」獎門人聞言不禁笑說：「我懷疑你交過錢！」可惜正確答案其實是305港元，大家齊齊受罰淋雨。另一焦點位是蔡一傑原來是泰文通，強勁程度甚至不用聽答案就能給出正確答案，並嫌棄獎門人泰文發音不標準，認真大膽！