中國好聲音2022｜導師賽正式展開　李克勤因一事不跟李榮浩講話

李克勤去年在《中國好聲音》第十季首次出任導師即成為「總冠軍導師」，今年他再為《中國好聲音2022》擔任導師，昨日（16日）播出的第七集結束盲選階段後，為導師戰隊PK賽拉開帷幕，克勤戰隊率先應戰梁靜茹導師的戰隊，他集結的六位學員全部都優勢鮮明、各有所長。



李克勤在首輪獲勝穩定了軍心後，為了戰隊和學員考慮，早早派出當時身體狀態不太好的梁玉瑩，表示不想其票數被病情影響，他不僅幫助她從六百多首歌中選曲，彩排時也一直耐心安慰，直至投票結束才向觀眾說明學員生病的情況，表示舞台只有一次不會讓觀眾去體諒歌手。

一直以來，李克勤都全力支持學員，在自己戰隊學員蝶長與對方學員平票的時候，主動給擁有關鍵一票的另一導師李榮浩按摩，還真誠表示如果以後李榮浩到香港開演唱會，自己不僅可以做特別嘉賓還可以當司機。雖然最終結果變為反轉，一向幽默感十足的克勤再次大放笑彈，在採訪中調侃說決定不跟李榮浩講話。另外，克勤的《勤聲日記》中還記錄了盲選幕後，迫不及待地見戰隊學員及逐一介紹專業團隊的一面，獲外界大讚靚擁有這樣為戰隊保駕護航的導師真是太幸福。

李克勤雖然忙於教導學員及錄製節目，又接連受邀出席廣東衛視、央視及騰訊音樂的三個中秋晚會，令他的名字多次登上各大網絡平台的熱搜位置，包括抖音娛樂榜、微博視頻榜、微博文娛榜、微博要聞榜、快手文娛榜、娛樂熱榜，當中更是微博熱搜榜第一位，網民反應亦十分熱烈，紛紛留言：「一首歌根本不夠聽」、「李克勤唱得很燃，唱出了對生活的期望」、「李克勤實在是太帥了」等等，在內地人氣相當高企。